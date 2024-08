Bag-o nga city jail, 95% na ang pagtukod

ANAA na sa 95 porsiyento ang pagtukod sa bag-ong pasilidad sa Davao City Jail nga nahimutang sa Wangan, Calinan District ug gilauman sa mga opisyales sa Bureau of Jail Management and Penology-Davao Region (BJMP-11) nga hingpit na kining mahuman ug magamit na karong tuiga.

“The implementing agency of the Wangan jail is the DPWH (Department of Public Works and Highways) right now 95% na po ang completion rate, we are just waiting for the DPWH to turn it over to us and hopefully this year magamit na natin ang jail,” butyag ni Jail Captain Edo Lobenia, tigpamaba sa BJMP-11.

Gisulti ni Lobenia nga kung ang Wangan jail mapuslan na, makabaton na sila og "zero percent congestion rate" sa Davao City Jail.

“Kasi ngayon (currently) we have 3,000 plus Persons Deprived of Liberty sa male dormitory,” dugang butyag ni Lobenia.

Ang Davao City Jail karon sa Maa gidesinyo lang sa ideyal nga kapasidad nga 541 PDLs apan nilutaw nga sa kasamtangan niabot na og kapin 300% ang paghuot niini.

Masaligon sa Wangan jail, gilauman ni Lobenia nga ang paghuot sa Davao City Jail motiurok ngadto sa zero.

Hinuon gipahayag niini nga bisan pa sa grabeng paghuot sa mga PDLs karon, naningkamot sila nga mosunod sa "standards" "congestion rate" nga gitakda sa United Nations minimum standard.

“BJMP endeavors to have humane conditions, we are focused on providing them humane conditions and after that the rehabilitation program,” tug-an ni Lobenia.

“Marami po tayong ginagawa sa ating mga bilanggoan especially focused on education,” dugang pahibawo ni Lobenia atol sa bag-ohay lang nga Bagong Pilipinas nga tigum niadtong Hulyo 30 sa Camp Catitipan, Police Regional Office-Region 11 headquarters.

Apil sa education programs sulod sa Davao City Jail naglakip sa alternative learning system (ALS) ug ang "college education behind bars". (PIA)