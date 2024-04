Bag-ong Mutya ng Panabo giila

SI QUEENIE Marie Daquio nga gikan sa Barangay Manay sa Panabo City ang gikoronahang Mutya ng Panabo.

Ang koronasyon gihimo subay sa 23rd Araw ng Panabo sa nakalabay nga bulan, uban sa tema nga "Pagpasalamat sa mga Katuigan: Kausbawan sa Panabo, Kahinoan sa tanan!"

"First, I would like to extend my heartfelt gratitude to the amazing people behind my wardrobe throughout this journey...And to everyone who chose me to be the recipient of their awards, thank you so much! I am so excited to work with all of you throughout my reign," tipik sa pahayag ni Queenie sa iyang Facebook post.

Pipila sa mga awards nga nakuha ni Queenie ang Best in Playsuit, Best in Production Attire, Best in Long Gown, ug uban pang special awards.

Sa pikas bahin ubang mananaug sa kompetisyon mao sila:

* 1st Runner Up : Binibini No. 5 -Nova Mae V. Matutina - Barangay Dapco

* 2nd Runner Up: Binibini No. 20 - Princess Hilary Cariño - Barangay San Francisco

* 3rd Runner Up: Binibini No. 12 - Elisha Ysa Mamacos - Barangay Gredu

* 4th Runner Up: Binibini No. 4 - Rheanne Gayle Asoque - Barangay New Visayas

Samtang nakiglingawlingaw sab ang singer nga si Juan Karlos sa mga Panaboans atol sa Panaboans Night.

Naglanog-lanog ang mga singgit ug musika sa Panabo City Gym Grounds sa mga siyagit sa Panaboans sa libreng pa-concert hatud sa lokal nga gobyerno.