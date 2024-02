17-anyos anak sa amo mipatay sa OFW sa Kuwait mapriso'g 16 ka tuig

MANILA — Gihangop sa Department of Migrant Workers (DMW) ang desisyon sa Kuwait Appeal Court nga nagpaluyo sa kombiksyon sa suspek sa pagpatay sa overseas Filipino worker nga si Jullebee Ranara.

Sa usa ka pahayag Miyerkules sa gabii, Pebrero 21, 2024, ang opisyal sa DMW nga nagdumala nga si Undersecretary Hans Leo Cacdac miingon nga ang korte sa apela sa Gulf state hingpit nga nagsagop sa 16 ka tuig nga pagkabilanggo nga silot batok sa akusado - nga ang naglangkob mao ang usa ka tuig alang sa pagmaneho nga wala’y lisensya ug 15 ka tuig sa iyang pagpatay.

"We have informed the Ranara family of the Court’s ruling and have assured them of our continued utmost support and assistance, as directed by the President (Marcos)," ingon ni Cacdac.

Matod ni Cacdac nga nakigtagbo siya sa pamilyang Ranara pinaagi sa Zoom ug gihatagan sila og first-hand account sa mga kalamboan sa Kuwait.

Kauban niya sa sesyon ang mga ginikanan ni Jullebee, ug ang iyang igsoon nga si Emor, Overseas Workers Welfare Administrator Arnell Ignacio, Migrant Workers Office Kuwait (MWO-Kuwait) Labor Attaché Manuel Dimaano, Lawyer Khaled Al-Mass, ang gipabilin nga abogado sa MWO-Kuwait nagdumala sa kaso sa Ranara, ug uban pang mga opisyal sa DMW.

"I have issued instructions to our Migrant Workers Office in Kuwait (MWO-Kuwait) to work with our retained legal counsel in filing a civil action for damages against the father of the convicted perpetrator," ingon ni Cacdac.

Niadtong Septyembre 2023, gikonbikto sa korte sa menor de edad sa Kuwait ang 17-anyos nga suspek.

Si Ranara, usa ka 35-anyos nga trabahante sa balay, nakit-an nga patay sa usa ka desyerto sa Kuwait niadtong Enero 2023.