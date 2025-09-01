2 ka tawo patay sa 3 vehicular accident

TULO ka mga vehicular accident ang natala sa nagkalaing dapit sa Davao City niadtong Agosto 29, 2025, nga nisangpot sa kamatayon sa duha ka tawo -- usa ka babaye ug usa ka tigulang nga lalaki -- samtang usa ka langyaw nga motorista ang naangol sa ikatulo nga insidente.
Subay sa imbestigasyon nga alas 3:11 sa hapon, usa ka aksidente ang nahitabo sa Sta. Cruz, Barangay Acacia Road, Buhangin District. Ang drayber sa wing van nga may plate number LAB2060, giila nga si Rafael Tulin Anib Jr., 27-anyos, taga Malabog, Davao City, gituohang wa nikagar ang preno samtang gasubay sa likuon nga bahin sa dalan ug napunggit ang biktima nga si Artemio, 60-anyos, minyo, nga nagbarog lang unta sa gawas sa iyang balay.
Gideklarang patay diha-diha dayon sa mga 911 responders ang biktima tungod sa grabeng samad nga nahiagoman niini samtang minor injuries lang ang naangkon sa drayber.
Sa laing insidente, alas 12:30 sa udto sa Panacan, Davao City, usa ka 59-anyos nga babaye nga si Gilda, midwife ug residente sa Barangay Ilang, ang namatay human naligsan sa trailer truck.
Sumala sa pasiunang imbestigasyon, ang truck nga adunay plate number NAY 9668 ug gimaneho ni Alfer, 27-anyos, taga Koronadal City, nagdagan gikan sa habagatan paingon sa amihanang direksiyon sa Daang Maharlika Highway.
Gideklarang dead on the spot si Gilda tungod sa grabeng kadaut sa lawas.
Sa alas 9:49 sa buntag, usa na usab ka aksidente ang na-report sa C.P. Garcia Road, Barangay Buhangin, duol sa Ayo-Ayo Pharmacy, diin usa ka langyaw nga nagmaneho og Honda PCX motor ang nabanggaan sa Sinotruck Prime Mover.
Ang foreign national giilang si Boerwinkle, 68-anyos, residente sa Ma-a, Davao City, samtang ang drayber sa prime mover mao si Ramon Jr. Lomongo, 48-anyos, taga Davao del Norte.
Base sa imbestigasyon, ang duha ka sakyanan nagdagan paingon sa northbound lane padulong sa NHA Buhangin diin nasayran nga wala diay dayon namatikdi sa drayber sa truck ang motor sa iyang atubangan hinungdan nga nabanggaan ang likod nga bahin sa motor.
Ang langyaw nga biktima gihatud dayon sa SPMC alang sa medikal nga atensiyon, samtang ang drayber sa truck gi-turnover sa Buhangin Police Station alang sa tukmang proseso.
Nagpadayon ang imbestigasyon sa tanang insidente ug ginapangayo ang kooperasyon sa publiko aron malikayan ang susamang mga hitabo. (Jeepy P. Compio)