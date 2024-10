'Asenso Pagadian' ni Mayor Co, uban pang kapartido andam na

Nanukad na ang mga kandidato sa Lakas-CMD party sa Pagadian City alang sa May 2025 national and local elections human sila nisang-at sa ilang certificates of candidacy (COC) alang sa mga lokal nga posisyon atol sa katapusang adlaw sa gitakdang pagduso sa COC niadtong Oktubre 8, 2024.

Nanagan ilawom sa plataporma nga "Asenso Pagadian," si incumbent Pagadian City Mayor Samuel "Sammy" S. Co nanguna sa mga kapartido sa pagduso sa ilang kandidatura.