Bag-ong salta sa politika mag-mayor

USA ka founder sa Christ the Healer International Missions Movement (CHIMM) nga si Bishop Rodolfo Cubos nisang-at sa iyang certificate of candidacy sa pagka-mayor sa Davao City sa buhatan sa Commission on Election (Comelec) sa Magsaysay Park, R. Magsaysay Avenue, Davao City niadtong Sabado, Oktubre 5, 2024.

Si Bishop Cubos giubanan sa iyang asawa ug mga anak sa dihang nisang-at sa iyang COC nga giingong nidagan nga independente ug way gisaligan nga partido politikal.

Sa gihimong paghinabi kaniya sa mga tigbalita sa Davao, gisulti ni Cubos nga wala siya maghunahuna nga mosalta sa politika, apan tungod sa panawagan matud pa sa katawhan, nahagit siyang magpapili isip mayor sa dakbayan.

Giangkon niya nga ang iyang gihimo usa ka imposibleng tahas apan nisalig siya sa plano sa Ginoo kung diin iyang gitandi kini sa karakter sa bibliya nila David ug Goliath. Pinaagi sa tabang sa pagtuo ug kaisog, ang imposible mahimo na nga posible kay mas lig-on kini itandi sa kahadlok ug gahum sa mga politiko.

Dili matud pa kini gubat sa kusog apan gubat sa konbiksiyon ug tumong alang sa matag Pilipino nga dunay misyon sa kinabuhi.

Di sab kini iyang tinguha, apan tinguha matud pa sa mga Dabawenyo ug sa sunod nga henerasyon. Ug ang saktong panahon karon na kon diin uban sa suporta sa katawhan sa Davao, kompiyansa siyang mabag-o ang Davao ngadto sa usa ka dapit sa matag tawo nga magpuyo uban ang dignidad, kabulahanan, ug paglaum.

Tungod niini, giyagyag niya ang iyang plataporma de gobyerno nga bililhon kaayo sa pag-uswag sa dakbayan.

Una mao ang libreng pagpa-ospital, partikularmente sa Southern Philippine Medical Center (SPM) nga tanan makapahimulos diin matag Dabawenyo mahatagan og medical care. Magpabarog sab siya og Botica ng Bayan sa tanang 182 ka mga barangay sa siyudad aron nga maseguro nga ang tanan dunay libreng tambal diha mismo sa ilang komunidad.

Ikaduha, ang libreng edukasyon alang sab sa tanan. Gitin-aw niya nga ang edukasyon dili pribilihiyo apan katungod. Segurohon niya nga mawagtang na ang tuition fees gikan sa daycare center hangtud sa kolehiyo ug mahatagan og kalidad nga edukasyon ang matag tinun-an.

Gipahimug-atan sab niya ang trabaho alang sa walay trabaho nga maoy iyang ikatulong tutukan kung ugaling makaalagad siya isip mayor sa dakbayan. Awhagon niya ang micro and small enterprises nga mobubo dinhi dakbayan aron nga makamugna og mga trabaho pinaagi sa pagpalig-on sa mga patigayon sa lokal, ug magdasig sab sa mga langyaw nga mobubo dinhi.

Laing hatagan niya og pagtagad mao ang public safety ug seguridad nga mao ang ikaupat. Palapdan niya ang closed circuit television (CCTV) camera coverage, apil na ang pagpalambo sa mga suga sa kadalanan ug magseguro ang kaandam batok sa kalamidad. Bansayon ang mga barangay volunteers alang sa mga emerhensiya aron pagtabang ug pagprotekta sa pamilya.

Ug ang katapusan ang food security sa dakbayan. Pagkaon alang sa walay makaon aron nga way bisan usa sa Davao nga magutom. Mopatuman og subsidize food program ug magpromotar sa agricultural subsidies aron nga suportahan ang mga mag-uuma ug labaw sa tanan palambuon ang farm-to-market roads aron nga makalihok ang tanan ilabi na ang mga mag-uuma gikan sa kabukiran padulong sa siyudad.

Apan iyang gipahimug-atan nga di niya kini mahimo kung walay abag ang katawhan sa Davao.

Hinuon, giklaro ni Cubos nga wa siyay bikil o kasuko sa mga Duterte, ilabi na gyud kang kanhi Presidene Rodrigo Duterte. Gani, matud niya, uban siya kaniadto nga niduyog sa pag-awhag kang FPRRD nga mag-presidente sa nasud.

Kahinumdoman nabaniog ang ngalan ni Cubos sa dihang nihimo og prayer rally ang gatusan sa iyang tigsuporta gikan sa nagkadaiyang sektor niadtong Septyembre 28 sa Davao Recreation Center, nga nag-awhag kaniya nga modagan sa eleksiyon.

Mga nisalmot sa prayer rally naglakip sa mga lideres sa interfaith, mga miyembro sa LGBTQI+, ug daghan pang uban nga nagdala og plakard nga dunay napatik nga "Pangandoy nga kabag-ohan" ug "Kausaban". (Dexter T. Visitacion)