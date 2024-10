Baste nagsaway kang SAP Lagdameo sa pagpanghilabot sa politika sa Mindanao

Gisaway ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang gihulagway niyang "political medding" ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. sa Mindanao, ilabi na gyud sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM). Pagtumbok sa mga reklamo gikan sa mga ehekutibo sa BARMM, sumala ni Duterte: "Nagtuo pud ni si Lagdameo, nagtuo ka'g masakop na ninyo sila karon nga wa man gani na sila nasakop sa mga Espanyol. Kamo mga Espanyol kadugay ng panahon. Tanga pud ka. Karon na nuon sakupon nimo?

Gikanayon ni Duterte nga si Lagdameo ug uban pang lideres sa administrasyon angay nga di manghilabot sa kagamhanang rehiyonal ug ihunong na ang pag-imposar sa ilang gusto sa mga tawo ilabi na sa BARMM, ug ang Mindanaoans sa kinatibuk-an. “Matay na lang ka, di gyud na nimo mahilabtan na diha. Sobra sakit ug pait nang ilang giagian para mapalambo na nila nga lugar unya mosulod pa ka diha para moapil sa samok? Pag-sure oi!?” pahayag sa mayor, kinsa way lipud-lipod nga tigsaway ni Presidente Marcos Jr.

Giakusahan ni Sultan Kudarat Governor Datu Ali Pax Mangudadatu si Lagdameo nga matud pa nanghilabot sa ilang lokal nga bugnong lugaynon, nga iyang giingong nga maoy hinungdan sa kalibog ug kasamok sa "political landscape" sa rehiyon.

Si Mangudadatu, sa gipagawas nga video niadtong Oktubre 7, nagkanayon nga si Lagdameo nanghulga nga tangtangon gikan sa ilang mga posisyon ang bisan kinsa nga mosupak kaniya.

Matud ni Duterte nga ang gibuhat ni Lagdameo sa BARMM nasusama sa "political affairs" sa Davao Region nga giingong gisabotahe. Iyang gialegar nga ang administrasyon ni Marcos nagdikta ngadto sa mga lokal nga opisyal sa mga polisiya nga gusto niya ipatuman dayon. “Manghilabot man mo nga naa man mo inyohang lugar,” tataw niya ug dugang nagkanayon, “Mao man gusto nila, maila tanan. Gusto nila paludhon tanan. Paminaw nila monarkiya sila.” Giratsada niya ang administrasyon:"Ang tanan tan-aw nila nga ubos sa ila [kay] slaves."

Sa pikas bahin, gipanalipdan ni Ella Dujali-Mangubat ang desisyon sa iyang maguwang nga lalaki, Davao del Norte 2nd District Rep. Alan “Aldu” Dujali, nga magpapili sa pagka-gobernador inay sa pagpasubli alang sa iyang katapusang termino isip kongresista. Si Aldu Dujali modagan batok reelectionist Gov. Edwin Jubahib, kinsa kaalyado ni Jose Manuel “JM” Lagdameo, kinsa nidagan nga way kontra alang sa "congressional seat" sa 2nd district sa probinsiya, nga kasamtangan nga giukopahan ni Dujali. Si JM Lagdameo mao ang igsuon ni SAP Lagdameo.

Sa bag-ong post sa Facebook giulohan og “For the greater good,” gikanayon ni Dujali-Mangubat nga ang iyang igsuon modagan alang sa pagka-gobernador tungod kay nabalaka siya sa katawhan sa iyang distrito. Iyang gikutlo ang gisulti sa magbabalaod: “Ella, pag against ta sa admin, walay budget ang DDN. Luoy ang mga tawo sa distrito. Walay projects ug ayuda kay ma-zerohan ta sa GAA (General Appropriations Act]).” “Wala naghunahuna akong igsuon para sa sarili. Kay kung sa klaro klaro lang nga istorya, pwede man siya modagan og independent and I think our performance record can carry us through. Or pwede pud magbayad ug magpahayahay na lang. But no, my brother decided to continue the Dujali legacy. It is a decision that we don’t fully understand now, but I really hope at this point in time, he has proven himself to be capable of leading the people in any position he holds.”

Sumala niya nga ang desisyon sa iyang igsuon nga modagan sa pagka-gobernador wala gidahom sa katawhan, ug dunay mga istorya nga basin og gibayran siya aron nga di modagan batok kang JM Lagdameo.

“Let it be known that this decision has been a very difficult one for the family. A lot of discussions back and forth, I was even summoned late night in Manila because noy Alan was confused. All of this because we are put in a difficult situation… Others might think it is selfish of Aldu to run for gov, no, it is in fact the most unselfish decision he made. When I asked him privately many months back why he will give up his third term that he is sure to win, he replied, 'mangapildi tanan nakong ka partido, Ell. Dili nako gusto ako ray makadaug.' Para sa tanan na kapartido ni Aldu, gi-una tawon mo sa ako.