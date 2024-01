Bong Go: Ang pagpanghilabot sa ICC sa mga kalihokan sa PH usa ka insulto sa soberanya sa Pilipinas ug sa working judicial system

HUGOT nga gisaway ni Senador Christopher "Bong" Go ang pagpanghilabot sa International Criminal Court (ICC) sa mga kalihokan sa Pilipinas, nga nag-ingon nga ang ilang imbestigasyon, partikular na ang kampanya batok sa droga sa administrasyon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte, usa ka direktang insulto sa soberanya sa Pilipinas.

Sa ambush interview niadtong Miyerkules, Enero 24, human sa pagtambong sa ika-42 nga anibersaryo nga selebrasyon sa Lung Center of the Philippines sa Quezon City, gipasiugda ni Go ang katakus ug kagawasan sa hudisyal nga sistema sa Pilipinas, hugot nga gisupak ang bisan unsang matang sa pagpanghilabot sa gawas ilabi na sa mga langyaw.

"Nagsalita na po ang ating mahal na Pangulong (Ferdinand) 'Bongbong' Marcos at nagsalita rin po ang ating dating pangulong Rodrigo Duterte," ingon ni Sen. Go.

Dugang sa opisyal, “President Marcos yesterday said that for the nth time—for the 100th time—hindi niya po nire-recognize ang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas dahil para sa kanya threat po ito sa ating sovereignty," butyag ni Go.

Niadtong Martes, hugot nga gideklarar ni Marcos ang dili pagkooperar sa gobyerno sa Pilipinas sa imbestigasyon sa ICC sa giingong mga kalapasan sa miaging administrasyon.

“I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts,” si Presidente Marcos mipahayag, nga nagpatin-aw nga samtang ang mga imbestigador sa ICC makabisita sa Pilipinas, wala sila makadawat og suporta sa gobyerno.