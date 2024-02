CDRRMO: Epekto sa LPA sa Davao Region angay ikabalaka

DAVAO REGION — Gibutyag sa usa ka opisyal sa City Disaster Risk Reduction Management Office (CDRRMO) nga gitambagan nila ang tanang mga Dabawenyos nga mangandam taliwala sa sagunsong mga pag-ulan tungod sa Low Pressure Area (LPA).

Si Alfredo Baloran, Head of CDRMMO, nagsulti atol sa paghinabi sa Davao City Disaster Radio (DCDR) nga ila nang giabisohan ang tanang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee (BDRRMC), ug ang search and rescue teams nga mangandam na sa ilang mga gamit tungod sa LPA.

“Aduna kitay mga advisories nga mag-andam kini atoang mga kaigsononan tungod ani atong nasinati nga continuous nga pagbunok sa ulan,” matud ni Baloran kagahapon, Miyerkules sa buntag, Enero 31, 2024.

Gawas sa pagmonitor sa mga dagkong mga sapa sa siyudad, ila sab nga gimonitor ang kahimtang sa mga taas nga bahin tungod kay dunay tendensiya nga mga dagkong sapa sa siyudad motubog ang tubig.

Sukad alas 8:00 sa buntag sa maong adlaw, matud niya nga wala pay dagkong mga baha sa kadalanan ug gitambagan ang mga drayber nga mag-amping samtang magbiyahe.

Si Lyndon Leovic L. Ancajas, RN, CDRRMO Administration and Training Chief, nagsulti nga mga tawo kinahanglan nga magpabiling mag-inampingon ilabi na sa kahimtang sa panahon. Iyang gitumbok kadtong nagpuyo sa duol sa mga landslide-prone ug flood-prone areas mag-amping gyud.

Atoang ginahangyo ang atoang mga katawhan nga katong mga areas nga sige;g kasinati og pagbaha in the past, so karong panahona andam-andamon na nila ilang mga survival kit ug ilahang mga sarili, mga pamilya kay basin moabot ang panahon nga atoa silang i-request nga mo- evacuate," hangyo ni Ancajas.

Dugang pa niya nga kinahanglan ang Dabawenyos makig-alayon kuing moisyu sila og pre-emptive evacuation; kini aron nga maseguro nga di sila mapugos nga ipatuman ang pinugsanay nga pagbakwit.

Daghang mga siyudad ug mga lungsod sa Davao Region nagkahiusa nga isuspende ang klase sa tanang lebel kagahapon, Miyerkules, Enero 31, 2024, tungod sa epekto sa LPA.