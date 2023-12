DCPO: Dili bomber ang nag-viral sa socmed; kawatan og motorsiklo

GIPAKLARO sa Davao City Police Office (DCPO) nga dili bomber ang ilang nadakpan nga usa ka lalaki, kundi usa kini ka kawatan og motorsiklo human nga gikawat niini ang usa ka motorsiklo nga dunay sidecar didto sa San Pedro, Marapangi-3, Toril District Davao City.

Una niini, nag-viral sa social media ang pagdakop sa suspek nga usa ka Mostafa Alaweg Abobakar, 21-anyos, laborer, ug nagpuyo sa Purok 9 sa Marapangi-3.

Giingon nga naay dala nga bomba ang suspek ug plano nga mamomba sa San Pedro, Marapangi-3, apan giingon sa DCPO nga dili kini tinuod.

“Davao City Police Office addressed the recent viral video on social media involving the arrest of an individual for carnapping. Contrary to the online speculation suggesting that the arrested person was a bomber, we would like to inform everybody that the information is false,” pamahayag sa DCPO pinaagi sa ilang Official Facebook page, Disyembre 6, 2023.

Ang nasampit nga indibiduwal nadakpan sa pagpangawat og motorsiklo nga nauna nang gipatala sa Toril Police Station sa tag-iya nga si Jason Dading Capapas, 25-anyos.

Sumala ni Capapas nga gi-parking lamang niya iyang motorsiklo kilid sa ilang balay, apan kalit lamang kining nawala, maong iya kining gi-post sa Facebook, Disyembre 4, 2023.

Usa ka Reydric Noel Amigo Cui, ang gilayong nag-mensahe sa biktima nga iyang nakita ang maong motorsiklo nga gidala sa usa ka lalaki hinungdan nga ilaha dayon kining gipatala sa Presinto Otso.

Sa gihimong follow-up operation sa City Special Operations Group (CSOG) ubos sa superbisyon ni Police Leutinant Colonel Ronald Lao, nadakpan ang suspek ug na-rekober ang motorsiklo.

Ang suspek nakorner didto sa Saint Peter Street, Toril, Davao City alas 12:50 sa tungang gabii, Disyembre 5, 2023.

“Davao City Police Office reminds the public to refrain from spreading fake news that may disturb public peace and order, as such actions are punishable under Philippine law,” ingon sa DCPO.

Gibalhog na ang suspek sa prisohan sa Toril PNP.