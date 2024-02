Gisuspetsahang materyal himoo’g IED nasakmit sa Ecoland terminal

ANG nakumpiska nga wala maatiman nga bag nga gibilin sa Davao City Overland Transport Terminal (DCOTT), Pebrero 23, 2024 gisumite na sa Davao City Forensic Unit aron ipaubos sa serye sa mga imbestigasyon sa laboratoryo aron makumpirma kung kini usa ka kemikal nga pormula alang sa improvised explosive device (IED).

Base sa spot report sa Davao City Police Office - Ecoland Police Station (DCPO-PS15), gilayong miresponde ang Explosive Ordnance Disposal (EOD) team sa DCPO dihang ang usa ka K9 dog nakasimhot og talagsaong baho sa lugar.

“Walay bomba, pero naay nasimhutan ang gi-deploy nga iro maong gipa-imbestigahan nato siya. Temporaryo nga gipa-sirado nato kadali ang DCOTT for the safety sa atoang passenger likewise pud sa atoang mga biyahedor, pero after, nabalik dayon ang operasyon sa terminal,” ingon ni Rolly Batingal, Deputy Chief sa Ecoland Police Station sa pakighinabi sa dxDC RMN Davao.

Sa ulahi nadiskubrehan nga ang maong bag adunay lima ka putos nga limestones, uban pa nga mga mesh dry limestones, cellophane nga dunay balas, nga gidudahang mga materyales sa paggama og IEDs.

Ang maong mga bagahe ihatod unta sa Manila sakay sa PHlLTRANCO niadtong Enero 21, 2024.