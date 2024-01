Latagaw nga mga hayop lutuson

GUMIKAN namatikdan ang pagdaghan sa mga latagaw nga iro gitinguha karon sa Davao City Veterinarian's Office nga pakusgan pa ang ilang kampanya labot niini.

Kini ang gibutyag ni CVO officer-in-charge Doctor Maria Corazon Sepulvida nga mas istriktuhon nila ang pagpatuman sa City Ordinance Number 1457 karong tuiga.

Ang Ordinance No. 1457, Series Of 1974, kini dunay titulo nga “An Ordinance Prohibiting The Loosening Or Letting Stray of Dogs In The City Of Davao, Providing For The Catching And Impounding Of The Same, Collection Of Fees For Impounding Them And Providing Further For Their Disposition When Not Claimed Within A Certain Period And Providing For Penalty In Case Of Violation Thereof.”

Kini ang ordinansa nga nagbawal sa loosening or letting kon paglatagaw sa mga iro ingon man sa mga binuhing baka.

Ang mga iro ug baka nga makuha sa CVO pinaagi sa Animal Control Unit, ilang i-impound ug ang mga tag-iya mobayad og impounding fees.

Base sa maong ordinansa ang mga stray dogs o latagaw nga iro, dunay impounding fee nga P250 sa unang adlaw ug dugang P50 sa matag adlaw nga mosunod, samtang ang stray cattle dunay impounding fee nga P1,000 sa unang adlaw ug additional P100 sa matag mosunod nga adlaw.

Kini gitinguha sa CVO aron nga dili motaas ang kaso sa rabies sa dakbayan samtang sa mga baka aron nga dili makabalda sa dagan sa trapiko.