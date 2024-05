LGU Mati national finalist sa ‘Walang Gutom Awards’ sa DSWD

MATI CITY, Davao Oriental — Good news gumikan kay napili ang City of Mati LGU isip usa sa mga national finalist sa ‘Walang Gutom Awards’ sa Galing Pook Foundation ug Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Sa sulat ngadto kang Mayor Michelle Nakpil Rabat, giimbitar siya sa mga organizers sa final presentation ug awarding karong Hunyo 25-26 sa DSWD Central Office sa Quezon City.

“We sincerely appreciate your dedication in helping us achieve our goal of a hunger-free and food-secured Philippines, one LGU at a time”, mabasa sa suwat.

Ang DSWD niingon nga moabot sa 101 ka LGUs ang nisalmot diin 25 niini ang napili alang sa national finals.

Ang pagtukod sa “Walang Gutom Awards” nagtumong sa pag-ila sa pinakabag-o ug epektibo nga mga programa sa LGUs sa pagsulbad sa kawalay kasegurohan sa pagkaon ug kagutom sa tibuok nasod.

Ang mga LGU nga adunay labing maayo nga anti-hunger initiatives ug practices sa food security makadawat ug P2 million matag usa.

Sa Davao Region, ang Lungsod sa Mati lamang ug ang Munisipyo sa Asuncion, Davao del Norte ang nalakip sa mga national finalists nga naglakip sa 5 ka barangay, 9 ka lungsod, 7 ka siyudad, ug 4 ka probinsiya. (Mati City Information Office)