Mass graduation sa MILF decommissioned sa TESDA-Maguindanao, gipahigayon

SULTAN KUDARAT — Gipangunahan ni TESDA-Maguindanao Provincial Director Salehk Mangelen ang mass graduation sa 1,255 ka Decommissioned Combatants sa MILF adlaw nga Martes, Disyembre 4, 2023.

Gipahigayon kini sa Camp Darapanan sa Brgy. Darapawan Sultan Kudarat Maguindanao del Norte alang sa ilang skills training program ubos sa Executive Order No. 79 o ang Normalization Program for Former Combatants of the Bangsamoro.

Matud ni Director Mangelen, nga gitambungan ang aktibidad sa mga opisyal sa Ministry of Basic Higher and Technical Education-MBHTE nga gipangunahan ni Minister Mohagher Iqbal ug Deputy Minister Atty. Haron Meling.

Mitambong usab si MP Engr. Aida Shelter sa Ministry of Science and Technology.

Dugang pa ni Mangelen, dako kini nga butang aron madugangan ang lebel sa panginabuhi.

Ang tumong sa Technical Vocational Education Training mao ang pag-ugmad sa kahanas sa mga kanhi manggugubat sa MILF ug sa ilang mga pamilya aron makabaton og igong ug lapad nga estratehiya sa ilang kinabuhi.

Pamatuod lang kini nga naningkamot ang BARMM Government aron walay mahibilin nga Bangsamoro alang sa kalamboan.