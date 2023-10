Molapas sa liquor ban silotan

OPISYAL nang gipahibawo sa Police Regional Office-Davao Region (PRO-Davao Region) nga nagsugod na ang liquor ban sa tibuok rehiyon gikan kagahapon, Oktubre 29 hangtud sa alas 11:59 sa Oktubre 30 tungod sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) 2023.

Ang ordinansa sa tibuok nasud gibase sa Commission on Elections (Comelec) resolution 10924 ug 10905 nga nagdili sa bisan kinsa o establisemento nga mobaligya, mohatag, mohanyag og bisan unsang makahubog nga ilimnon sa Pilipinas.

Sa paghinabi sa radyo kagahapon sa buntag, Dominggo, Oktubre 29, 2023, si PRO-Davao Region spokesperson, Major Catherine Dela Rey nagklaro nga bisan kinsa nga molapas niini silotan sa balaod ug ang pinakabug-at nga silot mao ang pagkapriso.

“Hugot gyud nato nga tumanon ang mga balaod aron makalikay ta sa mga violations. Karon nga hapit na ang election, i-monitor gyud namo ning liquor ban para hapsay ang atoang BSKE. Kung adunay mosupak sa balaod, maghulat na lang gyud sila sa mga penalties nga puwede moabot sa prisohan,” pulong niya.

Kahinumdoman nga ang tigpamaba nagkompirma atol sa AFP-PNP press briefing nga gihimo sayo ning bulana nga nakig-alayon na sila uban ang uban pang security agencies ug mga multipliers sa gobyerno sa pag-imposar sa 24-oras nga liquor ban di lang sa mga kasiyudaran apan sa mga hilit nga dapit.

“Nakig-alayon na ta sa mga security forces and other agencies in the government para mas hugtan pa ang maong ordinansa gumikan nga tumong lang usab kini sa honest and peaceful election,” dugang pa ni Dela Rey.