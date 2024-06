Na-depress, balay sa silingan gidauban

GIINGONG nakasinati og depresyon ang usa ka lalaki human nga mi-abroad ang asawa niini, hinungdan nga iyang gibuboan og gasolina ang balay sa silingan ug gidagkotan nga miresulta sa sunog mga alas 9:10 sa buntag, Hunyo 23, 2024, sa Purok 1, Morio-Morio, Brgy. Talomo Proper, Davao City.

Si alyas Arnold ang gitudlong suspek kinsa nadakpan ra sab ug giangkon niini nga gibuboan niya og gasolina ang balay.

Ang suspek giingong wa sa saktong buot, nag-wild kay giingon sab nga gina-monitor kuno siya og drone.

Sa blotter sa kapulisan, nagkape-kape ang mga nasunogan nga sila Janeth ug Jessie gawas sa ilang panimalay dihang kalit nilang namatikdan ang suspek nga si alyas Arnold nga nagdali og dagan gawas sa ilang balay.

Human niini, nakita na lamang nila ang pag-ulbo sa kalayo maong naratol na sila ug daling nanghipos sa ilang mga gamit.

Sa maong sunog, anaa sa walo ka balay ang totally damaged ug 4 ang partially damaged.

Kung duna kamo'y mga gihambin sa galamhan ug nanginahanglan og tawo nga maistoryahan sa inyong gidala nga kasubo, ug uban pang mga mental health crisis, puwede kamo nga motawag sa National Center for Mental Health, 0917-899-8727 (USAP), 7989-8727 (USAP) naa sab ang Hopeline, 0917-558-4673; 0918-873-4673; 8804-4673 2919 (toll-free for Globe and TM).

Samtang niulbo sab kagahapon sa udto ang dakong sunog sa Purok 4, Doña Salud, Barangay Hizon, Sasa, Davao City.

Sa pagsuwat ning balita kagahapon, padayong naghimo og imbestigasyon ang Davao Fire District sa Bureau of Fire Protection (BFP) labot sa maong sunog.

Hinuon, daling natabang sa kabomberohan ang pag-ulbo sa kalayo samtang wala pa gikabutyag ang nahimong danyos sa hitabo.

Mga nasunogan giabagan na sa mga social workers sa Davao City Social Welfare and Development Office (CSWDO).

Makadawat og ayudang pinansiyal gikan sa lokal nga panggamhanan sa Davao ang mga nasunogan. (Jeepy P. Compio)