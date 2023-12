Napakyas sa pagpakamatay, balay gisunog

DAVAO DEL NORTE — Gidaoban sa usa ka mister ang balay niini human napakgang sa himuon untang pagpakamatay didto sa Purok 12, Brgy. San Vicente, Lungsod sa Santo Tomas.

Gibutyag nga una pa man gisunog ang maong balay, ang tag-iya niini nga si alyas Marlon, 37-anyos nga usa ka laborer misulay pagkamatay gamit ang insecticide apan, nakit-an kini sa inahan ug napakgang ang himuon untang paghunos sa kinabuhi.

Matud pa nga gisulti ni Marlon sa inahan nga siya naguol sa nahitabo sa iyang pamilya.

Sumala pa nga pagka-alas 6:40 sa gabii sa samang adlaw, giingon nga nakit-an sa inahan ang anak nga gidaoban ang atop sa balay niini nga gama sa trapal diin ang sunog nasugod.

Wa’y gikatahong nasamdan o naangol sa maong sunog nga gibana-banang mokabat ngadto sa P250,000 ang nahimong damyos.

Kung duna kamo'y mga gihambin sa galamhan ug nanginahanglan kamo og tawo nga maistoryahan sa inyong gidala nga kasubo, ug uban pang mga mental health crisis, puwede kamo nga motawag sa National Center for Mental Health, 0917-899-8727 (USAP), 7989-8727 (USAP) naa sab ang Hopeline, 0917-558-4673; 0918-873-4673; 8804-4673 2919 (toll-free for Globe and TM).