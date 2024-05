Narelib sa serbisyo; 2 bulan lang

GIBUTYAG sa Police Regional Office-Davao Region (PRO-Davao) kagahapon, Huwebes, Mayo 23, 2024, nga ang kamandoan sa kalit nga pag-relib kang Police Colonel Richard Bad-ang nga nakaserbisyo lang sulod sa duha ka buwan isip city director sa Davao City Police Office (DCPO) gibase sa padayong imbestigasyon sa kamatayon sa pito ka mga indibiduwal atol sa gipahigayong “anti-illegal drugs” operations niadtong Marso 23 hangtud 26, 2024.

Kini, pinaagi sa rekomendasyon sa Regional Internal Affairs Service-Davao Region nga giaprobahan ni Regional Director Police Brigadier General Aligre L. Martinez.

“The said momentary removal of personnel from their duties was to ensure an independent and credible investigation. This action aims to prevent these personnel from unduly influencing witnesses or tampering of evidence. This would also ensure that justice is served and that principles of accountability and transparency within the Philippine National Police (PNP) are upheld,” gikanayon sa pamahayag.

Si Bad-ang giilisan ni Police Colonel Rolindo Suguilon kinsa kanhi deputy regional director for operations, epektibo kagahapon, Huwebes, Mayo 23, 2024.

Hinuon, wa kini magpasabot nga si Suguilon na ang mohulip sa maong katungdanan.

Kahinumdoman, gihulip sa DCPO si Bad-ang kang Police Colonel Alberto Lupaz isip officer-in-charge (OIC) sa security agency sa usa ka turnover ceremony niadtong Marso 22 sa DCPO Headquarters, Camp Leonor Domingo, San Pedro Street.

Mao usab kini ang panahon nga si Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte nideklarar og war on drugs sa dakbayan nga nisaad nga patyon ang mga aktibong nalambigit sa ilegal nga druga.

“Ugma, ugma dayon panghawa na mo diri, panghipos na mo sa inyong mga gamit, panghawa na mo. Kay kung di mo mohawa, kay og di mo moundang, pampatyon ta mo,” tipik sa pamulong ni Mayor Duterte.

Si Bad-ang maoy kasamtangang hepe sa Area Police Command-Eastern Mindanao, nga katugbang sa Eastern Mindanao Command sa AFP.

Nigraduwar siya sa Philippine National Police Academy (PNPA) niadtong 1998. Dugang pa, si Bad-ang kanhi hepe sa Police Complaint Review Board (PCRB) Intelligence Unit Chief sa DCPO.

Siya sab ang nagdumala sa Philippine National Police (PNP) finance service for the Central Visayas.

Sa pagkakaron, si Suguilon gipaabot nga mangulo sa 2,425 nga puwersa sa ahensiya, lakip na ang 19 ka police stations sa tibuok siyudad.

Sa pagsuwat ning balita padayon nga nakigkutay sa komunikasyon ang mga tigsuwat ngadto sa PRO-Davao labot sa ilang habig. (Jeepy P. Compio, Ezra David Francisquete)