OPAMINE midonar og mga canned goods sa PRO-Davao

Si Presidential Assistant for Eastern Mindanao Leo Tereso Magno midonar og dugang 50 ka kahon sa canned goods ngadto sa Police Regional Office 11, Martes, Nobyembre 21, 2023.

Ang bag-ong gidonar nga mga kahon sa canned goods maoy ikatulong batch nga gidonar ni Magno sa PRO-Davao.

Si Magno nipasalig nga tabangan ang Police Community Relations Office sa ilang adbokasiya nga tabangan ang mga kapulisan nga makaabot sa komunidad.

Ang turnover sa mga canned goods gisaksihan ni Atty. Elisa Lapiña, Direktor sa Office of the Presidential Adviser on Peace, Reconciliation and Unity Region 11.

Gawas sa mga de lata, mipasalig usab si Magno nga tabangan ang PRO 11 sa aspetong medikal ug bisan sa edukasyon.

Ang mga donasyon nadawat ni Police Captain Petchy Apas sa Regional Community Affairs Division, PRO-11.

Gikatakdang ipang-apod-apod ang maong mga de lata ngadto sa Revitalized Police Sa mga Barangay (RPSB). (OPAMINE)