OPAMINE motabang sa pagpalambo sa industriya sa cacao

Si Presidential Assistant for Eastern Mindanano Leo Tereso Magno mipasalig sa pagtabang sa industriya sa cacao atol sa National Cacao Congress 2023, Huwebes, Nobyembre 16, 2023 nga gipahigayon sa SMX Lanang Convention Center sa Davao City.

Sa iyang mensahe ngadto sa 1,500 ka partisipante sa Cacao Congress, si Magno miingon nga ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., desidido sa pagtabang sa industriya sa cacao nga molambo pinaagi sa kooperasyon sa gobyerno ug pribadong sektor.

"I had a series of discussion with Councilor Marissa Abella (Committee on Agriculture, Aquaculture, and Food) I told her to make a roadmap on the things that we can help the cacao industry. Your goal is to address what the cacao industry needs, my office which is under the office of the President, has committed to your leaders that I am always willing to help you," ingon ni Magno.

Matud ni Magno nga aduna na siyay pasiunang pakighinabi sa pipila ka mga mag-uuma sa cacao sa Davao City bahin sa taas nga panginahanglan sa cacao sa kalibutan ug ila na karong gitinguha kung unsaon kini pagpahimulos sa industriya.

Ang Davao City nailhan nga cacao capital sa Pilipinas nga adunay labing menos 80 porsyento sa cacao crops sa nasud nga gitanom sa Davao City ug sa Davao Region.