Opisina ni VP Sara nanghatag regalo sa SPED, vendors ug LGBTQIA+ sa Davao

WALAY kabutangan sa kalipay sa mga estudyante sa Special Education (SPED) gikan sa tibuok Davao City human nga nakadawat sila og mga gift packs gikan sa Office of the Vice President (OVP) atol sa Gift Giving Activity Huwebes sa buntag, Disyembre 21, 2023, didto sa Mabini Central Elementary School.

Sumala ni Reynante Solitario ang Superintendent sa Department of Education-Division sa Davao City nga mapasalamaton siya nga nakadawat og gift packs gikan sa OVP ang kapin 2,000 ka mga estudyante.

“They received gift packages and dako kaayo ning kalipay sa mga bata, nagpasalamat pod me kay naa gyud tay generous na mga stakeholders for DepEd-Davao City nga nihatag niining mga gift packages,” ingon ni Solitario.

Sa laing bahin, si Gene Rose Tecson, ang satellite head sa OVP-Davao, nipadayag nga ang gift-giving activity usa ka tinuig nga kalihokan ug kini maoy ilang ikaduhang higayon sa pagpahigayon niini nga aktibidad.

Dugang sa opisyal nga espesyal kini nga hangyo ni Bise Presidente Sara Duterte nga adunay lahi nga gift-giving activity alang sa mga estudyante sa SPED.

“This is now the second year that we are doing it for the SPED students and their teachers because VP Sara feels that they should have something special kahit naman [even though it is] small things [ito] at least it's given from the heart,” ingon ni Tecson.

Gihatagan og gibug-aton ni Tecson nga inig-abot sa panahon kadtong nakadawat sa tukmang panahon mohatag sa laing tawo nga nanginahanglan kon aduna silay dugang.

Atol sa gift-giving activity, daghang mga ginikanan ang mikuyog sa ilang mga anak sa pagdawat sa ilang mga gift packages, diin sama ni Maricel G. Ando usa ka ​​ginikanan kinsa miingon nga ikaduha na kini nga higayon nga nakadawat ang iyang anak sa maong regalo.

Tumong sa buhatan sa ikaduhang pangulo nga maapod-apod ang mga 2,400 ka gift packs sa mga estudyante sa SPED sa tibuok siyudad.

Ang kalihokan sa paghatag og regalo dungan nga gihimo sa Mabini Central Elementary School alang sa mga estudyante sa SPED ug People’s Park, para sa mga miyembro sa lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex, or asexual (LGBTQIA+) ug sa mga sidewalk vendors.