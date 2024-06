Pag-aresto kang ACQ napalaw

By Karl Bryan Porras

PAKYAS ang gilusad nga ronda sa kapulisan aron pag-aresto kang Pastor Apollo C. Quiboloy sa mga lugar nga iya mismo sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) Lunes sa kaadlawon, Hunyo 10, 2024.

Armadong mga batalyon nga sakop sa Philippine National Police-Special Action Force (PNP-SAF) ug Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) nagronda sa KOJC compound sa Barangay Buhangin, Davao City, Lunes, Hunyo 10, 2024, aron sa pag-aresto kang Quiboloy. Apan wala siya makaplagi.

Sumala ni Eleanor Cardona, KOJC executive secretary, nga nakurat siya sa agresibo nga presensiya sa mga pulis.

"We were surprised by the presence of the police and military in full battle gear," tug-an niya atol sa paghinabi sa SMNI News.

Matud niya nga daling niabot ang mga miyembro sa KOJC sa compound gates human makita ang mga awtoridad ug unang misulay og pugong, ug nag-insister sa way basehan nga akusasyon batok sa pastor.

Ang opisyal sa KOJC, kinsa maoy niatubang sa mga awtoridad, nagsulti nga dunay giserbi kanila nga arrest warrant.

"Sabi ko hindi. Hindi kami papayag kasi wala naman talagang katuturan iyan. Kasi daw against the law pag-i-obstruct ko," tataw niya.

Gawas sa KOJC compound sa Barangay Buhangin, Davao City duol sa Davao International Airport, dungan sab nga gironda PNP-SAF ug CIDG ang Prayer Mountain and Glory Mountain sa Purok 6 sa Tamayong, QSands Baptismal Resort sa Samal, ug ang Kitbog Compound sa Malungon, Sarangani.

Ang hinusang ronda sa mga awtoridad gitumong aron nga dakpon si Quiboloy, kinsa nag-atubang og mga kasong child abuse, sexual abuse, ug qualified trafficking.

Niabot sa KOJC compound sa Buhangin mga 4:40 sa kaadlawon ang gatusan ka hiniusang puwersa sa kapulisan, apan gisugat sila og protesta sa mga sumusunod ni Quiboloy nga nag-insister og hustisya alang sa ilang lider. Bisan pa sa ilang paningkamot, wala maaresto sa mga awtoridad si Quiboloy. (Karl Bryan Porras)