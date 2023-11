Pagpalambo sa agrikultura sa SocSKSarGen gihatagag pagtagad sa DA

GENERAL SANTOS CITY — Ang Department of Agriculture, inabagan sa Office of the Presidential Assistant for Eastern Mindanao, nanguna sa pag-apod-apod sa hinabang sa gobyerno sa nagkalain-laing asosasyon sa irrigators sa Rehiyon 12.

Si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. adunay usa ka puno nga adlaw nga mga kalihokan nga gieskedyul sa iyang pagbisita niadtong Nobyembre 24, 2023 sa Koronadal City.

Anaa sa pagtabang sa kalihim mao si Presidential Assistant for Eastern Mindanao Leo Tereso Magno kinsa nianhi sa rehiyon sa miaging mga adlaw aron usab motabang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. atol sa iyang pagbisita sa General Santos City.

Unang mibisita sila si Secretary Magno ug Laurel sa Kadiwa Center ug ang presentasyon sa nagkadaiyang food and technology demo display sa ground sa buhatan sa National Irrigation Authority XII sa Koronadal.

Gisundan kini sa pag-apod-apod sa suporta sa gobyerno ngadto sa South Cotabato Irrigators Associations.

Sa hapon, nakigtagbo usab sila si Laurel ug Magno sa National Confederation of Irrigators Association ug mitambong sa ilang regional congress.

Mibisita sab si Laurel sa fishport sa General Santos City pagkahapon.

Si Magno ug Laurel nagtan-aw kon unsaon pagtabang sa nasudnong kagamhanan sa pagpalambo sa sektor sa agrikultura sa Rehiyon XII.

Gihisgutan usab ang isyu sa pagpalambo sa industriya sa tuna sa Rehiyon XII, ilabina nga ang General Santos City mao ang Tuna Capital sa Pilipinas.

Kahinumdoman nga si Magno ug Laurel adunay sunod-sunod nga panagtagbo sayo ning buwana kon unsaon pagpausbaw sa panginabuhian sa mga mag-uuma sa Eastern Mindanao.

Giduso ni Magno nga hatagan og dugang suporta ang mga mag-uuma aron mapaminusan ang gasto sa mga produkto sa agrikultura ug alang sa seguridad sa pagkaon. (OPAMINE)