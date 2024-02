PI pangilad; nagpaluyo silutan

GISULTI ni retirado Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio nga ang gisugyot nga rebisyon sa 1987 Philippine Constitution pinaagi sa people's initiative (PI) usa ka "fraud."

Sulti ni Carpio atol sa tigum sa MIC Retreat House niadtong Dominggo, Pebrero 25, nga ang PI "had nothing to do” sa mga reporma sa ekonomiya sa Pilipinas, apan “political provision.”

Ang retiradong hukom nakiglantugi nga ang Pilipinas duna nay usa sa pinaka-liberal "foreign investment laws" sa Southeast Asia. Sumala kaniya, usa sa mas bag-ong katikaran sa pagbukas sa ekonomiya ngadto sa foreign investments naglakip sa kausaban sa Public Service Act.

"This is really for 2028 [elections], to knockout a candidate," tataw niya. Duna matud pay motibo nga ikonberter ang gobyerno ngadto sa parliamentary type.

“It’s a gigantic fraud. The people’s initiative, they will say economic provisions, pero ang papalitan nila is another provision, has nothing to do with economic provision. This is a fraud,” dugang ni Carpio.

Mga nalambigit nga mga opisyal sa gobyerno sa PI mahimong mag-atubang og kaso nga "malversation of funds" kay naggamit sila og kuwarta gikan sa gobyerno sa pag-imprinta og mga dokumento para sa "signatory."

Dugang pa niya nga ang paagi mao ang "pagpalit og mga pirma" sa porma nga paglagda sa PI.

Mag-agad sa kantidad, mga opisyal nga mapamatud-an nga sad-an prisohon depende gidak-on sa kantidad nga nawaldas, ug diskuwalipikado sab sila sa paghupot og posisyon sa gobyerno.

Subling gisulti niya nga ang lakang nga usbon ang konstitusyon pinaagi sa PI usa ka "unconstitutional."

Sumala sa kanhi opisyal sa korte, PI, usa sa tulo ka paagi sa pag-usab sa Batakang Balaod, mahimo lang magpaila og kausaban ug di pinaagi sa rebisyon, pagtumbok og probisyones sa 1987 Constitution ug sa2006 Supreme Court case, Lambino v. Comelec, nga iyang gisuwat.

Gisulti ni Carpio nga ang people's initiative "only speaks of amendment" samtang ang laing duha nga paagi nga mag-usab sa Konstitusyon -- constitutional convention ug constituent assembly — makasugyot og kausaban ug rebisyon sa Konstitusyon.

Sa Lambino v. Comelec case, gisuwat ni Carpio nga "when you alter the check and balance in Congress, that is a revision."

Subay sa Article 17 sa Konstitusyon, bisan unsang kausaban o rebisyon niini mahimong himuon pinaagi sa constitutional convention, assembly, o people’s initiative.

Butyag ni Carpio, constitutional amendment “refers to any change in the Constitution that adds, reduces, or deletes without altering the basic principle involved, and without affecting the substantial provisions of the Constitution.”

Samtang ang rebisyon, naglambigit sa pag-overhaul o pag-usab sa prinsipyo sa usa o sa daghang mga probisyones.