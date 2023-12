Porsyon sa tulay sa Malita nahugmak

DAVAO OCCIDENTAL — Nahugmak ug dili pa magiaan sa mga motorista ang usa ka tulay sa Malita nga nagsumay sa Barangay Bolila ug Barangay Kibalatong.

Kini human nga maayong pagkahugmak Miyerkules sa gabii, Nobyembre 29, 2023 gumikan sa walay-puas nga pag-ulan sa dapit.

Sa gipadala nga pamahayag sa Department of Public Works and Highways (DPWH) Davao Region kagahapon, migula nga porsyon lamang kuno sa tulay ang nahugmak ug dili ang tibuok nga tulay.

“Contrary to earlier reports, only the bridge approach was damaged by the flood and the bridge itself is still very much intact,” ingon ni DPWH-11 spokesperson Dean Ortiz.

Una niini, nasadya ang netizen sa hulagway nga migula dihang ngilngig kaayong tan-awon ang hulagway sa nahitabo gumikan perteng pagka-kankan sa yuta ug nahugmak gayod ang tulay.

Apan suma sa DPWH-11, porsyon ang nahumak diin kini mao ang 'bridge approach’.

Tungod niini, paspasan suma pa sa DPWH-11 ang pag-ayo sa maong tulay aron nga mabalik ang nabalda ng transportasyon sa dapit.

“Temporary restoration of the damaged portion by the DPWH and the LGU is now underway and warning signs have already been installed to inform motorists plying the route. Repair works will be implemented very soon,” ni Ortiz.

Hinuon ang barangay ug lokal nga panggamhanan sa dapit mihimo og pamaagi aron nga sa hinay-hinay makapadayon sila sa ilang pang-inadlaw-adlaw nga gimbuhaton.