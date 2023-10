Presyo sa mga bulak, mosaka

GILAUMAN nga ang presyo sa mga bulak sa mamaligyaay sa Bankerohan Public Market ug sa duol sa mga sementeryo sa siyudad sa Davao mosaka ngadto sa P1,000 matag bouquet sa adlaw sa mga minatay.

Sa gihimong pagmonitor sa SunStar Davao, mga manindahay nagkanayon nga ang hinan-ay nga mga bulak sa nagkadaiyang matang, nga ang normal nga presyo naa sa P500, moabot og P800 hangtud P1,000 matag bangan.

Ang maong mga bulak naglangkob sa chrysanthemum, rose, sunflower, anthurium, depende sa gusto sa kostumer. Hinuon ang mga manindahay nagsulti nga sa pagkakaron, ang presyo sa bulak "stable" pa.

Ang usa ka kulon sa bulak nga kasamtangang nagkantidad og P25 hangtud P50, mosaka ngadto sa P75 hangtud P100 matag kulon pag-abot sa kalag-kalag.

Si David Losis, tigtinda og bulak duol sa usa sa mga sementeryo sa dakbayan, nagsulti nga ilang gilauman ang panginahanglan sa mga bulak mosaka sab ug ang ilang mga suplayer gikan sa Calinan, Digos, ug Buda, mosaka ang presyo sa Oktubre 30 ug 31.

“Dili lang dapat matingala ang mga tawo kay normal lang man na siya, dapat kabalo silang mosaka na karong adlaw sa kalag-kalag kay daghan gusto mopalit ana,” sumala ni Losis.

Si “Jen”, naninda og bulak sab, nagsulti nga presyo sa hinan-ay nga mga bulak madeterminar sab pinaagi sa mga gigamit ug ang hinan-ay nga gusto sa mga kostumer.

Samtang si “Rex” Wabad, kinsa hagbay nang namaligya og mga bulak sulod na sa unom ka tuig, mangita sab og paagi nga makahanyag og resonabling presyo ngadto sa mga kostumer bisan pa og ang presyo sa mga kahimanan ug suplay mosaka. Sulti sab niya nga nagplano sila nga mohanyag og diskuwento, apan “it depends on how the buyers will react” sa posibleng pagsaka sa presyo.

Kasagaran sa mga namaligya nagkanayon nga sukad sa pagsugod sa Oktubre, gipatas-an na nila ang presyo sa halos tanang bulak ngadto sa P5.