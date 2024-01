SAP Lagdameo nagpasalig nga paspasan ang pag-ayo sa mga naguba sa Shear line sa Davao Region

ANG mga lider sa probinsya sa Davao nagpasalamat kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. subay sa tabang ug direksyon nga gihatag sa Presidente atol ug pagkahuman sa shear line nga nakaapekto sa Davao Region sa miaging semana.

Niadtong Miyerkules, Enero 24, 2024, si Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. inabagan ni Presidential Assistant for Eastern Mindanao Leo Tereso Magno nakigtagbo sa mga gobernador sa Davao de Oro ug Davao Oriental uban sa mga representante gikan sa kagamhanang probinsyal sa Davao del Norte aron sutaon ang gilapdon sa kadaot sa shear line ug nasayod sa mga panginahanglan sa mga apektadong probinsiya.

Si Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga niingon nga nalipay siya nga ang ilang mga panginahanglanon direktang natubag sa Presidente pinaagi sa bag-o lang nga tigom.

Dugang pa niya nga talagsa ra nga higayon nga si SAP Lagdameo personal nga mianha kanila aron matubag ang ilang mga kabalaka.

Nagpasalamat usab si Davao Oriental Governor Niño Uy sa Presidente sa pagpadala kang SAP Lagdameo.

"It is a very challenging and trying time for us but the President is readily giving us assistance and direction," ingon ni Gov. Uy.

Ang mga lider sa Davao de Oro, Davao Oriental, ug Davao del Norte nagpahayag og kabalaka sa ilang mga imprastraktura nga naguba sa bag-o nga pagbaha.

Matod ni SAP Lagdameo nga direktang makig-estorya siya kang Department of Public Work and Highways (DPWH) Sec. Manuel Bonoan nga paspasan ang rehabilitasyon sa imprastraktura sa Davao Region.

Matud pa ni Lagdameo nga gimandoan siya sa Presidente nga makig-alayon sa mga probinsya ug ayohon ang mga problema sa labing dali nga panahon.

Sa samang bahin, matud ni Magno nga padayon siyang makig-alayon sa mga gobernador ug mohatag og impormasyon ngadto kang SAP Lagdameo aron matubag ang mga kabalaka sa mga probinsiya.

Sa sayo pa nga pagbanabana nagpakita nga 134,879 ka pamilya o 606,483 ka residente sa Davao Region ang apektado sa usa ka semana nga shear line.

Ang danyos sa mga imprastraktura gibanabana nga moabot sa P26 milyones ug P68 milyones ka pesos sa mga pananom.