Senate Bill sa mugnaong Department of Disaster Resilience andam na

GIDUSO pag-usab ni Senator Christopher Bong Go sa senado ang pagmugna sa Department of Disaster Resilience (DDR) sa national government kini human sa magnitude 6.8 nga linog nga miigo sa Siyudad sa Davao ug mga kasikbit nga dapit sa Mindanao, Sabado sa gabii, Disyembre 2, 2023.

Matud pa ni Senator Go isip principal author sa maong balaod kinahanglan gayod nga mamugna ang Department of Disaster Resilience aron mas maka-prepara ang gobyerno ug makatubag gidayon kung adunay katalagman nga moigo sa nasud.

Dugang pa ni Go dako og tabang ang maong departamento itandi sa kasamtangang National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC sanglit ang DDR adunay secretary nga mas daling maka-koordinar sa mga lokal nga panggamhanan panahon sa katalagman.

Karon anaa pa sa Senate Committee on National Defense ang Senate Bill No. 188 nga giduso ni Senator Go nga maoy magmugna sa DDR. (Uban sa taho ni Edith Talindan-Isidro/PIA Davao)