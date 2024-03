Viral 'siomai' sa Tagum City gipaklaro

TAGUM CITY — Dili tinuod ang nag-viral nga post sa Facebook bahin sa Chinese dumpling o mas nailhang ‘siomai’ nga ginama kuno sa karne sa iro, sukwahi sa liboan ka mga espekulasyon nga mikatag sa social media ug gikuninitan sa mga netizens.

Ang impormasyon gipanghimakak ug gilimod ni Tagum City Mayor Rey Uy sayo ning semanaha sa interbyu sa mga tigbalita.

Sa ulahi iyang gidugang nga ang sayop nga impormasyon karon mahimong mosangpot sa seryoso nga mga problema ug makamugna og negatibong epekto ilabina sa mga negosyo ug trabaho niadtong mga street vendors sa iyang hurisdiksyon.

“Kanang ga-post gani sa Facebook, be responsible. Pagtuo nila’g nakatabang sila diha. How about kadtong gagmay nga ambulant vendors nga nagapamaligya’g siomai, kadtong nag-post ato, kamo’y mobayad?,” ingon ni Mayor Uy nga nahinabi sa dxDC RMN Davao.

Kung kahinumdoman, ang usa ka post sa usa ka unverified account, natangtang na karon, diin nagkanayon nga base sa ilang imbestigasyon, ang maong mga street foods alegasyong karne kuno sa iro nga giproseso o gigama. Nag-viral kini ug nakakuha og 15,000 ka shares nga nakamugna og kabalaka sa mga Tagumeños.

“More details to follow apil na ang result sa laboratory nga amoang gipa-conduct gikan sa mga pipila ka samples nga nakuha namo,” subay sa ilang kapsyon sa unverified account, sa wala pa gitanggal ang post.

Nunot sa insidente, ang pinakataas nga lider sa dakbayan mi-tap dayon sa National Bureau of Investigation-Southern Mindanao Office (NBI-Semro) aron mapadali ang proseso sa imbestigasyon ug masubay ang gigikanan sa maong balita.

Dugang pa niya nga ang mga malapason mahimong mag-atubang og silot kalabot sa Article 154 sa Revised Penal Code.

Ang balaod nag-ingon nga bisan kinsa nga tawo nga pinaagi sa pag-imprenta, lithography o bisan unsa nga paagi sa pagmantala magmantala o magpahinabo nga mamantala isip balita ang bisan unsang bakak nga balita nga mahimong makadaot sa kahusay sa publiko, o makadaot sa interes o kredito sa estado manubag ubos niini nga artikulo kalabot sa Seksyon 6 sa Republic Act (RA) 10175 kon ang Cybercrime Prevention Act of 2012.

"Klaro man 'tong fake news. Edi nahurot ang iro sa entero Pilipinas. In a day, pila ba ka siomai mahalin? Hurot ang iro. Naa bay nag-complain nga nangawala ilang iro? Wala oy. Kanang ga-post gani sa Facebook, be responsible," ingon ni Mayor Uy.