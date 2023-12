VP Sara supak sa ‘amnestiya’ ngadto sa CPP-NPA-NDF

Si Bise Presidente Sara Duterte supak sa lakang ni Presidente Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. sa paghatag og amnestiya sa Communist Party of the Philippines-New People's Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF), kinsa nagtawag niini nga “agreement with the devil."

Gipagawas ni VP Sara ang pahayag samtang gisaulog sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) ang ika-5 nga anibersaryo sa pagkatukod, Lunes, Disyembre 5, 2023.

"Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa (I support initiatives in sustaining peace in the country) because the fight against terrorists is deeply personal to me, as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan (But granting amnesty is not the way to peace)," ingon sa Vice President.

Gihinumdoman ni VP Duterte ang kabangis sa komunistang grupo niadtong mayor pa siya sa Davao City.

"Taong 2017, personal kong nakitang nag-aagaw buhay sa ospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandug, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight," ingon ni VP Sara kinsa nag-ila sa biktima nga usa ka Larry Buenafe, usa ka fish vendor nga naigo sa landmine, kinsa namatay kini.

"Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring engkwentro sa Brgy. Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nang akoy tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City,” dugang ingon ni VP Sara.

Samtang gisubli niya ang iyang suporta sa pagkab-ot sa kalinaw, si Duterte niingon nga dili solusyon ang paghatag og amnestiya batok sa mga rebelde.

"Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa, because the fight against terrorists is deeply personal to me, as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan,” ingon sa kaduhang pangulo sa nasud.

Dugang niini nga ang angay kuno nga buhaton mao ang pagpadayon sa nasugdan sa NTF-ELCAC ug mas lig-on pa sila.

Ubos sa Proclamation 403, gihatagan ni Marcos og amnestiya ang mga miyembro sa Rebolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas/Revolutionary Proletarian Army/Alex Boncayao Brigade nga nakahimog mga krimen nga gisilotan ubos sa Revised Penal Code ug special penal laws, ilabi na niadtong nakahimog mga krimen sa paggukod sa ilang politikanhong paagi, ug mga pagtuo, masilutan man ubos sa Revised Penal Code o espesyal nga mga balaod sa penal.

Ang proklamasyon naghatag usab ug amnestiya sa mga kanhi membro sa CPP-NPA-NDF o sa ilang mga prente nga organisasyon nga nakahimog mga krimen nga silotan ubos sa Revised Penal Code or special penal laws nga mga balaod sa pagpadayon sa ilang politikanhong pagtuo.

"Mr. President, the government’s statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraydor sa pamahalaan at paglinlang sa taumbayan,” ingon ni VP Sara.

Ang gobyerno sa Pilipinas ug ang NDF bag-o lang nagkauyon sa usa ka “prinsipyo ug malinawon nga resolusyon sa armadong panagbangi” human nilagda ang hiniusang pahayag sa Oslo, Norway niadtong Nobyembre 23, 2023.

Namatikdan ni VP Duterte nga ang gobyerno mahimong makigsabot alang sa kalinaw ug pakig-uli ug ipadayon ang makahuluganon nga mga paningkamot sa kalamboan sa Pilipinas nga dili "pagtugyan sa mga kaaway."

"Sana po ay isaalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA-CPP-NDFP," ingon ni VP Sara.

Si Marcos, sa usa ka pahayag, miingon nga adunay panginahanglan nga usbon ug i-update ang mga gimbuhaton sa National Amnesty Commission (NAC) aron masakop ang pagproseso sa mga aplikasyon alang sa amnestiya ubos sa bag-ong mga proklamasyon.

“There is hereby created the National Amnesty Commission, hereinafter referred to as the Commission, which shall be primarily tasked with receiving and processing applications for amnesty and determining whether the applicants are entitled to amnesty under Proclamation Nos. 403, 404, 405 and 406,” mabasa sa EO.

Ang komisyon nga gimugna ubos sa EO 125 magpadayon nga maglungtad ug ma-dissolve inigkahuman sa mandato niini o nga mahimong matino sa Presidente.

Ang pamahayag sa Bise Presidente gisaway sa mga progresibong grupo nga nag-lobby alang sa pagpadayon sa peace talks.