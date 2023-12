Welder gibiyaan sa asawa, nagpakamatay

GITAPOS sa usa ka welder ang iyang kinabuhi human gibiyaan sa iyang asawa nga iyang nakalalis didto sa gipuy-an nilang balay sa Purok 6A, Peda, Brgy. San Francisco, Panabo City.

Ang biktima giila nga mao si alyas Ricardo, 51-anyos, minyo, welder ug molupyo sa nahisgutang dapit.

Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, alas 2:30 sa hapon, Disyembre 19, 2023 napalgan ang biktima sa iyang asawa nga si Anabelle, 49-anyos nga wala nay kinabuhi sulod sa kasilyas.

Gibutyag nga ulahing nakit-an ang biktima sa asawa niini, Dominggo sa gabii dihang sila nagkalalis sa wa gibutyag nga hinungdan.

Gisulti sa maong asawa nga atol sa lalis, ang biktima nga iyang bana misulti kaniya nga siya pasakitan, diin pipila ka oras naghunos na diay kini sa kinabuhi.

Ang kapulisan, walay nakit-ang foul play sa kamatayon sa biktima hinuon ang pamilya giawhag nga ipa-autopsy ang patay’ng lawas aron masuta ang matuod nga gikamatyan niini.

Ang patay’ng lawas sa biktima gipahiluna na sa Rivera Funeral Homes sa siyudad sa Panabo.

Kung duna kamo'y mga gihambin sa galamhan ug nanginahanglan kamo og tawo nga maistoryahan sa inyong gidala nga kasubo, ug uban pang mga mental health crisis, puwede kamo nga motawag sa National Center for Mental Health, 0917-899-8727 (USAP), 7989-8727 (USAP) naa sab ang Hopeline, 0917-558-4673; 0918-873-4673; 8804-4673 2919 (toll-free for Globe and TM).