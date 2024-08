Bangi nila PBBM, Sara Duterte naklaris na?

GIINGONG klaro pa sa hayag sa adlaw sa udtong-tutok ug nakompirma na nga duna gayu'y bangi si President Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. (PBBM) ug si Vice President Sara Z. Duterte.

Kini human nga nangayo og pasaylo si Duterte sa mga deboto sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) gumikan niadtong 2022 Presidential Elections, mihangyo si Duterte sa KOJC nga botohan gayud si Marcos.

Sa opisyal nga pamahayag ni Duterte Dominggo, Agosto 25, 2024, nga na-post sa iyang Official Facebook page, labot sa nahitabong tensiyon tali kapulisan sa Police Regional Office (PRO) Davao Region ug sa mga deboto sa KOJC atol sa pagsulod sa 2,000 ka mga pulis sa KOJC compound sa Davao City, iyang gipasabot ug nangayo siya og pasaylo sa mga deboto sa KOJC sa ulahi niyang unod sa pamahayag.

“Kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ, sa paghikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Nawa'y mapatawad ninyo ako,” panapos sa pamahayag ni Duterte.

Sukad sa pagsuwat ning balita, wala pa’y pamahayag ang Malakanyang labot niini.

Dugang ni Duterte sa iyang opisyal nga pamahayag nga wala siya misupak sa pagpatuman sa bisan unsang warrant of arrest subay sa balaod. Apan ang paggamit ug kapintasan batok sa inosenteng mga lungsoranon ug mga deboto sa KOJC, dili suma pa gayud madawat.

Niya pa nga hugot niya nga gikondena ang grabeng pag-abuso sa gahum sa kapulisan sa pag-ilog sa KOJC compound sayo sa buntag niadtong Sabado, Agosto 24, 2024, nga misangpot sa pagpanghasi sa mga relihiyusong magsisimba, giingong pag-abuso sa mga menor de edad, ug sa pagresulta nga dunay usa ka kinabuhi ang nakalas.

“I vehemently condemn the gross abuse of police power in the takeover of the KOJC compound earlier today, which led to the harassment of religious worshipers, the abuse of minors, and the unnecessary loss of life,” sa pamayag ni Duterte.

Dugang niya nga kini nga mga buhat dili lamang usa ka dayag nga paglapas sa mga katungod nga gipanalipdan sa Konstitusyon kon dili usa ka pagbudhi sa pagsalig sa mga Pilipino.

“These acts are not only a blatant violation of constitutionally protected rights but a betrayal of the trust that we, Filipinos, place in the very institution sworn to protect and serve us,” dugang sa opisyal.

Wa sab kapugngi ni Duterte nga mangutana sa kaugalingon diha sa paggamit sa talagsaong nilang puwersa ug dili makiangayon nga pag-abuso sa ordinaryong mga Pilipino, aron mapatuman ang maong warrant of arrest, — “tungod ba kay ang akusado usa ka inilang Duterte-supporter?” suma sa Bise Presidente. (Jeepy P. Compio)