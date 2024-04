Bangsamoro Airways molupad na sa Abril 24

USA ka pioneering airline nga nakabase sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (Barmm) ang magsugod sa paglupad sa tibuok rehiyon karong Abril 24, 2024.

Ang Bangsamoro Airways, nga gipadagan sa Federal Airways Incorporated, nagtumong sa pagkonektar sa mainland Barmm sa mga isla nga probinsiya aron sa paghatag sa mga importanteng serbisyong ma-access, pagpalig-on sa burukrasya ug logistics, ug pagpausbaw sa ekonomiya, turismo, ug trabaho sa rehiyon ug uban pa.

Matod ni Bangsamoro Board of Investments (BBOI) Chairperson Mohammad Pasigan nga ang Airways unang molupad paingon sa Zamboanga City ug Sulu Province nga magdala sa unom ngadto napulo ka mga pasahero, apil na ang mga aviator.

Gilauman nga ipaabot niini ang mga serbisyo ngadto sa mga lungsod sa Sibutu ug Mapun sa Tawi-Tawi ug ngadto sa Kuta Kinabalu, Malaysia.

Gihatagan og gibug-aton ni Pasigan nga ang pag-operate sa eroplano magdala og daghang tigpamuhunan sa autonomous region, nga moresulta sa padayon nga pagtubo sa negusyo.

Sumala sa taho sa BBOI, ang Barmm nakatala ug kinatibuk-ang P3.7 bilyon nga mga pamuhunan, nga milabaw sa target sa 2024 nga P2.6 bilyon, sa kasamtangan nga tuig sa panalapi hangtod sa Abril 2024, nag-una nga naglangkob sa Islamic banking, turismo, agrikultura,mga produkto sa dagat ug mga sektor sa industriya, nga nagmugna og 1,155 ka oportunidad sa trabaho sa tibuok rehiyon.

Dugang pa, ang Bangsamoro Airways nakig-alayon sa Ministry of Transportation and Communications' Bangsamoro Airport Authority sa Cotabato City aron masiguro nga ang tanan nga may kalabutan sa mga dokumento hugot nga gisunod. (Edgardo E. Fuerzas)