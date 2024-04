Bangsamoro gipaubos sa 'blue alert' tungod sa hulaw

COTABATO CITY -- Gipaubos na sa Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Operations (BDRRMO) Center ang Bangsamoro Region gikan sa white alert status ngadto sa blue alert status kun bravo emergency.

Ubos sa Bravo Emergency Preparedness and Response Protocol, ang Bangsamoro Action Plan (BAP) sa El Niño gi-activate na.

Gimanduan ang tanang Provincial, City, ug Municipal Disaster Risk Reduction and Management Councils sa paghimo og Rapid Damage Assessment and Needs Analysis (RDANA) sa ilang hurisdiksyon.

Pinaagi niini, mahibaw-an ang gidak-on sa kadaut sa hulaw sa mga pananom sa mga mag-uuma ug unsa nga tabang ang mahatag sa mga apektadong katawhan.

Gisugdan na usab sa BARMM READi ang prepositioning sa mga relief goods ug naka-standby na ang tanang rescue teams aron mahatagan dayon og hinabang.

Ang pagsumite sa Blue Alert Status gibase sa resulta sa emerhensiya nga meting sa Bangsamoro DRRM Council kauban ang MILG, MOST, MSSD, BPDA, MOH, OCD BARMM, MPW ug Pagasa.

Samtang, padayon pa nga gisusi sa Ministry of Agriculture Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR BARMM ang kalapad sa kadaot sa mga pananom, kahayupan sa mga mag-uuma, ug mananagat sa hulaw.

Gipasalig usab ni MAFAR BARMM Minister Mohammad Yacob nga ang ilang buhatan nigahin og pundo alang sa mga apektadong lungsod. (EEF)