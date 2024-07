Barangay layo's dagat igo na's tsunami

GIBUTYAG sa City Disaster Risk Reduction Management Office (CDRRMO) nga dunay mga barangay sa Davao City nga gikonsidera na nga peligro sa tsunami, bisan kung ang ilang lokasyon layo sa dagat.

Kini human nga gipagawas ang bag-ong tsunami map sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Gisulti ni Lyndon Ancajas, acting division head sa CDRRMO for administration and training, atol sa paghinabi uban ang SunStar Davao, Huwebes, Hulyo 4, 2024, nga ang bag-o nga Phivolcs map nagpalapad sa mga lugar nga posibleng maigo sa tsunami nga layo lang sa baybayon. Mga lugar nga kanhi di maigo, sama sa Agdao District, karon peligro na niini.

“Even Anglionto kanang sa Damosa maabtan na siya, katunga sa iyang area maabtan sa tsunami, Maa, Barangay 10-A is part of the tsunami prone area kay muagi sa Davao River ang wave, almost entire Poblacion District except for lang sa El Rio kay taas man,” yagyag niya.

Gibutyag ni Ancajas nga ang Barangay 20-B ug ang tibuok Bajada, apil ang Matina Crossing subay sa Matina River, isip dugang mga lugar nga maigo sa tsunami.

Iyang giila ang daghan pang maapektuhan nga mga barangay sama sa Barangay 30-B, Poblacion, 18, 15, 16, 1, 2, 5-A, ang ubos nga bahin sa Barangay 8-A, ug 10-A una ang Abreeza.

Isip tubag sa bag-ong datus, nagplano ang CDRRMO nga ayuhon ang ilang "mapping, install signage, and establish evacuation routes" sa maong mga lugar.

Ang maong mga barangay mosalmot sa taliabot nga 4th Citywide Shakeout Simulation exercise (Simex) sa Hulyo 26, 2024, aron hugtan ang pagpangandam.

Nakigkoordinar na ang CDRRMO sa mga barangay captains nga usbon ang ilang mga plano sa pagpangandam, nga kanhi wala magkonsidera sa mga tsunami. Ilang giawhag ang mga opisyales nga mobisita sa matag komunidad sulod sa ilang hurisdiksyon aron ipahibawo sa mga molupyo nga apil na sila sa tsunami-prone zones. Sa samang higayon, ang CDRRMO mag-usab sab sa ilang response plans ug maglusad og ekstensibo nga awareness campaigns sa tibuok mga barangay.

“Again we are encouraging our BDRRMCs, our barangay captains especially our communities nga naapil o na-include na sa tsunami map sa Davao City nga please participate during mga drills, community exercises nato, mga awareness campaign nato pag-abot sa tsunami,” panawagan ni Ancajas. (Rojean Grace G. Patumbon)