Barangay TFs gimugna kontra dengue sa Tagum

GIBUHI og balik sa City Health Office (CHO) sa Tagum ang ilang barangay task forces batok dengue sa tinguha nga mapakusgan ang pagpanglimpyo sa pagsugod sa ting-ulan.

Bisita sa bag-o lang nga "Pakigsayod", gibutyag ni CHO Health Education Promotion Officer (Hepo) Rae Catherine Apura nga si City Mayor Rey T. Uy nagpagawas og duha ka executive orders (EO) sa kabalaka sa dengue.

Ang EO No . 065 “mandates a city-wide clean-up drive on July 09 to control and reduce the spread of Dengue by eliminating the mosquito breeding sites,” samtang sa lahi nga EO 062 nagmando sa mga barangay ug tulunghaan nga momugna og task force batok sa aedes-borne viral nga sakit.

Nakita ni Tagum CHO Epidemiology Surveillance Unit head, Dr. Hisham Mackno ang panginahanglan nga himuong responsable ang mga barangays aron nga pakusgan ang “search and destroy” habit sa tibuok tuig aron nga matultulan ang mga pinuy-anan sa mga lamok nga nagdala sa kagaw sa dengue.

Sa post sa social media sa CHO, nag-awhag sa mga Tagumenyo nga maghiusa sa Citywide Clean-up Drive batok dengue.

Gipasalig ni Dr. Mackno ang mga barangay TFs batok Dengue nga hitsasan sila og mga kinahanglanon nga technical skills aron nga mohimo sa paglutos sa dengue.

Mga barangay Dengue TFs gilauman nga makatigum og random samples sa tubig gikan sa mga sudlanan sa 100 ka panimalay, ug susihon kung duna ba kini lamok nga larvae.

Gipailawom ang Tagum City ubos sa State of Calamity tungod sa dengue outbreak sa Sanggunian sa dakbayan pinaagi sa resolusyon niadtong Nobyembre 20,2023.

Sa paghianbi uban ang PIA Davao del Norte niadtong Disyembre sa miaging tuiga, nalantawan na ni Tagum CHO Chief, Dr. Florendo nga motaas ang mga kaso sa dengue sa Marso 2024 apan si Dr. Hisham nagkanayon nga ang Dengue outbreak nialsa pa gihapon sa Tagum City.

“Still taas gihapon, nakita namo mora'g naga-fluctuate. Naay times nga nagaubos pero nagsaka gihapon.. So wala gyud ingon nga niubos siya sa among goal nga monaug,” tataw ni Dr. Hisham.

Subay sa datus nga gihatag sa Tagum CHO-Hepo nga nag-apil sa Morbidity Week June 23 hangtud June 27 nagpakita nga 25 ka bag-ong mga kaso sa dengue, nga niresulta ngadto sa kinatibuk-ang 728 kompirmado ug gisuspetsahan nga mga kaso niini gikan sa Enero hangtud Hunyo 2024

Gitug-an ni Apura nga duha ka tawo ang namatay sa dengue sa Tagum, apil sa kinatibuk-ang ihap nga natala nga mga kaso sa unang semester karong tuiga, ug kini mao ang sais anyos ug otso anyos nga mga biktima. (Philippine Information Agency XI)