Barangay ug lumulopyo gidasig suportahan anti-drug campaign

STA. CRUZ, Davao del Sur -- Gibungkag sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Davao ang usa ka giingong drug den sa Sitio Patulangon, Barangay Zone 1 ning lungsod, niadtong gabii sa Septyembre 9, 2025.
Ang operasyon, kauban ang Provincial Drug Enforcement Unit ug 1104th Regional Mobile Force Battalion, nga niresulta sa pagdakop sa unom ka suspek, lakip ang gitumbok nga tag-iya sa drug den.
Nasikop ang target sa operasyon nga nailhan lamang sa alyas Angkol, 52-anyos, human kini nakabaligya og usa ka pakite sa gituohang shabu nga dunay gibug-aton nga duha ka gramo ngadto sa undercover agent sa PDEA.
Apil usab nga nadakpan ang usa ka gidudahang trabahante sa drug den nga gitawag nga si alyas Ric, ug ang mga giingong bisita sa lugar nga sila Baleng, Don-Don, Mark, ug Rhod.
Sa operasyon, nakuha ang unom ka pakite nga adunay sulod nga gituohang shabu nga may kinatibuk-ang gibug-aton nga 22 ka gramos, uban sa mga drug paraphernalia ug marked money nga gigamit sa buy-bust operation.
Ang mga suspek nag-atubang karon og kasong paglapas sa mga probisyon sa Sections 5, 6, 7, 11, 13, 14, ug 26 sa Article II sa Republic Act 9165, o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Gipahimangnoan sa PDEA ang publiko nga magmatngon batok sa ilegal nga druga ug dako ang ilang papel sa pag-report sa mga kalihokan nga makadaut sa katilingban.
Gidasig usab ang mga barangay nga palig-onon ang ilang suporta sa anti-drug campaigns.
Gipahimangno sab sa awtoridad nga likayan ang pagduol o pagsulod sa mga lugar nga dunay kalambigitan sa ilegal nga druga.
Dasig usab sa awtoridad nga i-report dayon sa kapulisan o PDEA ang mga kadudahang aktibidad sa palibot.
Dugang pa nga suportahan ang mga programa sa lokal nga gobyerno kontra druga.
Padayon ang imbestigasyon sa nahitabo samtang ginasumiter na sa korte ang mga suspek. (Jeepy P. Compio)