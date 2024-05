Barato nga presyo sa palaliton bida sa ‘Kadiwa ng Pangulo’ sa Mati City

USA ka enggrande nga "Kadiwa ng Pangulo" ang giisponsor sa lokal nga kagamhanan (LGU) sa City of Mati, uban sa suporta gikan sa Department of Agriculture ug Department of Labor and Employment sa nasudnong kagamhanan, Mayo 2, 2024, sa Mayor FGR Mati Park ug Baywalk.

Gisugdan ang tibuok adlaw nga kalihokan alas 8 sa buntag nga adunay mga nagkadaiyang lokal nga produkto nga gipakita sama sa baboy, isda, utanon, prutas, Mati’s Choice nga manok, ug daghan pa. Ang mga presyo sa mga produkto mas ubos kaysa sa mga merkado ug mga grocery store.

Ang pormal nga pagbukas ug ribbon cutting gitambongan ni City of Mati Mayor Michelle Nakpil Rabat uban sa mga opisyal sa Department of Labor and Employment (DOLE), Department of Agriculture, provincial ug city LGU, Kadiwa partners ug sa kinatibuk-ang publiko nga naghinam-hinam nga mo-avail sa mga produkto sa mas barato nga presyo kay sa naandan.

Ang isda matag kilo gikan sa P160 ngadto sa P330 ug nukos sa P160/kilo nga gisuplay sa Tagabakid Fisherfolks Association; kamatis anaa sa P20/kilo; sibuyas P80/kilo; ampalaya P55/kilo; patatas sa P90/kilo; carrots sa P45/kilo; Ang lokal nga mga tam-is sama sa pastillas, piñato ug banana chips gipresyohan og P35; Ang Pancit Bobon gipresyohan og P100 sa tulo ka pakite.

Lakip sa mga opisyal nga mitambong mao sila si DOLE Davao Oriental head Rodolfo Castro, DOLE-Davao Region Director Atty. Randolf Pensoy, Mati Vice Mayor Enzo Rabat, City Councilor JR Pang, SK Federated chair Thomas Sebellino, ug City Agriculturist Romel Avanceña.

Sa hapon, si DOLE Secretary Si Bienvenido Laguesma gitakdang motambong sa pormal nga programa diin siya gipaabot nga mohatag og mensahe.

Ang DOLE secretary usab ang mo-turnover sa livelihood projects ug manguna sa pagpagawas sa sweldo sa mga benepisyaryo sa Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (Tupad) sa nasudnong gobyerno.

Ang Kadiwa ng Pangulo sa Mati City nga giablihan niadtong Hulyo 2023 usa ka adlaw-adlaw nga merkado nga nagtumong sa paghatag og barato apan himsog nga pagkaon sa mga Matinian sa samang higayon makatabang sa mga mag-uuma sa pagbaligya sa ilang mga produkto nga dili moagi sa middleman aron mapaubos ang presyo sa pagbaligya. (JPC/CIO Mati)