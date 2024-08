Barikada napusgay, 18 arestado

HUMAN ang pila ka oras nga pagbarikada sa Carlos P. Garcia Highway, Catitipan, Davao City sa mga supporter sa pinangita nga magsasangyaw, Pastor Apollo C. Quiboloy, duol sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) compound, hingpit na kining nabungkag sa mga pulis bandang alas 3 sa hapon kagahapon, Lunes, Agosto 26, 2024.

Mga suporter ni Quiboloy naglusad og prayer rally Dominggo sa gabii, Agosto 25, apan nagpabilin sila hangtud sa buntag sa Lunes ug wala na nibiya sa lugar ug nagbarikada sa maong highway gamit ang ilang mga sakyanan. Giatbangan sab kini sa mga dispersal unit sa kapulisan ug gibantayan.

Tungod niini, daghang mga sakyanan wala na makaagi sa maong highway nga maoy hinungdan sa pagbagutbot sa mga biyahero ug motorista gumikan kay kinahanglan pa silang motuyok sa layo nga mga alternatibong ruta aron nga makaabot sa kinapusoran sa siyudad o kaha gikan sa downtown area padulong sa norte nga bahin.

Hinuon kagahapon sa hapon, human giabisohan sa mga pulis nga mohawa na sa dapit, hingpit na silang naabog padulong sa may kilid nga bahin sa highway ug sa may ganghaan sa KOJC compound.

Apil nga gibungkag sa mga pulis ang gigama nga entablado o estraktura sa mga suporter nga gigamit sa prayer rally aron nga di na magamit pa ug gipangkarga ang mga ginuba sa naghuwat nga trak.

Sumala pa nga duna say 18 ka mga miyembro sa KOJC nga giaresto human pagbungkag sa barikada human matud pa nagmagahi nga mopahawa sa lugar o "obstruction of justice."

Hinuon, padayon pang gibantayan sa mga pulis ang highway aron nga maseguro nga wala nay miyembro sa KOJC nga makasulod sa ilang compound.

Kahinumdoman nga gitambagan sa City Transport and Traffic Management Office (CTTMO) ang mga drayber sa trak, bus, ug uban pang mga sakyanan nga nagbiyahe sa Carlos P. Garcia Highway nga moagi sa alternatibong ruta tungod sa nagpadayon nga tensiyon sa mga miyembro sa KOJC ug mga pulis sa maong lugar.

“All trucks and utility buses traversing C.P. Garcia Highway are advised to take the following alternate routes,” matud pa sa CTTMO nga gisuwat sa ilang Facebook post, Lunes, Agosto 26.

Alang sa mga trak ug bus nga gikan sa norte nga bahin sa Bunawan, puwede silang moagi sa Cabantian-Bunawan Road, Mahayag, Acacia, Indangan, Buhangin-Cabantian Road, ug Buhangin Milan.

Alang niadtong gikan sa Tibungco, ang alternatibong ruta naglakip sa Crossing Eliong Road o Mudiang Road, Cabantian-Bunawan Road, Acacia, Indangan, Buhangin padulong sa Cabantian Road, ug Buhangin Milan.

Nagbiyahe sa Ilang mahimong mogamit sa Indangan padulong sa Ilang Road, Malagamot Road, unya sa Buhangin padulong sa Cabantian Road.

Kadtong nagbiyahe gikan Panacan dunay duha ka opsiyon: mahimong mogamit sila sa Malagamot Road, Communal, o Country Homes, unya Buhangin padulong sa Cabantian Road, ug Buhangin Milan.

Ang laing opsiyon mao ang pag-agi sa Sasa padulong sa R. Castillo Street o J.P. Laurel Avenue, unya Quezon Boulevard o Quinto Boulevard, o McArthur Highway.

Samtang mga trak o bus gikan sa habagatan (south) padulong sa Buhangin Milan puwedeng mogamit sa Buhangin padulong sa Cabantian Road, unya Malagamot Road o Cabantian padulong sa Bunawan Road. Kadtong buot nga mobiyahe sa C.P. Garcia Highway mahimong moagi sa Anglionto Road, unya diretso sa Sasa.

Moabot sa 2,000 ka pulis gikan sa nagkadaiyang regional police offices sa Mindanao gipakatag sa KOJC compound niadtong Agosto 24 aron dakpon ang preacher ug leader ug iyang mga kaubang akusado sa giatubang nilang mga kaso. (Uban sa taho ni Rojean Grace G. Patumbon)