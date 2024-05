Barko nisagyad; way oil spill

GITAHO sa Coast Guard District-Southeastern Mindanao (CGDSEM) nga usa ka "cargo" nga barko nga nisagyad sa baybayon sa Davao Oriental subli nang napalutaw.

Gi-post sa CGDSEM sa Facebook Lunes sa buntag, Mayo 6, 2024, nga tungod sa maayong panahon, malampuson nilang napalutaw ang M/V GY Bella Trix, nga nisagyad niadtong Mayo 3, 2024, sa Barangay Lavigan, Governor Generoso, Davao Oriental.

“The Coast Guard Station Davao Oriental, along with MEPU-SEM (Marine Environmental Protection Unit-Southeastern Mindanao), reported that the vessel was freed from its aground position without the need for external assistance today at 3:58 a.m.,” matud pa sa CGDSEM sa ilang post.

Ang barko gibalhin ug ang iyang mga angkla luwas nga gipaubos sa kadagatan sa Sitio Impog, Barangay Lavigan, alas 5:45 sa buntag kagahapon.

“Observations indicate that there are no signs of oil spill in the surrounding waters, mitigating initial environmental concerns,” gipasalig sa CGDSEM.

Human giangkla sa Barangay Lavigan, birahon kini ngadto sa Sta. Ana Port sa Davao City alang sa inspeksiyon sa Philippine Coast Guard ug sa Maritime Industry Authority (Marina).

Ang pagsusi magdetermina kung ang cargo nga barko duna bay kadaut sa dihang nasagyad ug kung nituman ba kini sa safety standards una kini mobalik sa operasyon.

Ang lokal nga mga awtoridad ug ang mga ahensiya sa maritime hugot nga magmonitor sa kahimtang ug maghatag og katikaran nga mga taho bahin sa pagsusi sa barko.

Kahinumdoman, ang M/V GY Bella Trix, gilabigar ni Captain Enrico B. Dagatan Jr. ug gipanag-iya sa GY Shipping Lines Inc., nisagyad ala 1 sa kaadlawon niadtong Mayo 3. Mga awtoridad daling nilihok, ug sukwahi sa ilang kanhi gitaho, way "salt contamination in the center fuel oil tank and bilges."

Aron nga malikay nga dunay madaut sa kinaiyahan ug mapugngan ang epekto sa pontensiyal nga pag-awas sa lana, nagpadala gilayon ang Marine Environmental Protection Unit-Southeastern Mindanao ug Special Operations Group-Southeastern Mindanao sa ilang 95-meter spill boom tungod sa karga sa barko nga krudo nga niabot og 42,730 ka litros. (Rojean Grace Patumbon)