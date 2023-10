Bayad sa mga titser giandam na's Comelec

GIPAHIBALO ni Commission on Elections (Comelec) chairperson, Atty. George Erwin Mojica Garcia, Huwebes sa buntag, Oktubre 19, 2023, nga ang 836,000 ka mga magtutudlo kinsa moabag sa taliabot nga Barangay Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) gilauman nga makadawat og P9,000 alang sa electoral chairpersons hangtud P10,000 alang sa board members, mas taas sa P5,000 hangtud P6,000 nga giplanong honoraria.

Ang pahayag gihimo atol sa Comelec and Ministry of Basic, Higher, Technical, and Education (MBHTE) signing of Memorandum of Agreement (MOA) base sa Barangay Sanguniang Kabataan Elections (BSKE) and pursuant to Bangsamoro Autonomous Acts No. 35, known as the "Bangsamoro Electoral Code", subay sab uban ang makahuloganong kaugalingnan ubos sa (RA) No. 10756, labing nailhan isip "Election Service, sa Dusit Thani, Davao City.

Sumala ni Garcia, ang Oktubre 30 nga eleksiyon himuon pinaagi sa "manual election" nga trabahuso alang sa mga personahe sa electoral, ilabi na mga magtutudlo kay "longstanding practice" kon diin sila ang "frontline" sa pagmentinar sa "secrecy and integrity" sa balota.

“Ginawa po ng Comelec ay itinaas namin sa P9,000 to 10,000 ang kanilang pangangailangan. Manual ang eleksyon ngayong Oktobre 30; mas mahaba ang oras na kanilang ilalaan, mas nahihirapan sila kaya nararapat din po na taasan ang kanilang honorarium,” matud sa opisyal.

Gitumbok ni Garcia ang Education Act kon diin ang honoraria kinahanglan nga ihatag 10 hangtud 15 ka adlaw human ang paglusad sa eleksiyon. Kini usab nasubay sa pagsalig sa Comelec aron nga maseguro ang proteksiyon sa mga magtutudlo human sa paglagda sa memorandum of agreement uban ang Department of Education (DepEd) ug ang Public Attorney’s Office (PAO) niadtong Septyembre 18, karong tuiga.

“Ginawa po natin yan lahat sa savings na meron ang Comelec. Ibinigay natin lahat yun sa mga guro para sa kanilang kapakanan. Nakalagay talaga sa Education Act na dapat maibigay namin yan within 15 days," dugang pa niya.

Ubos sa Executive Order No. 162, gilagdaan ni kanhi Presidente Cory Aquino, ang paglambigit sa mga magtutudlo isip watchers ug miyembro sa Board of Election Inspectors (BEI) krusiyal sa eleksiyion. Apan ang 2016 Election Reform Act, naghimo nga opsiyonal sa mga magtutudlo sa pampublikong tulunghaan nga moserbisyo sa bugnong lugaynon.