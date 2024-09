Bayranan sa kuryente tiurok na sab

MAKASINATI ang konsumante sa mga residensiyal sa Davao Light and Power Co. Inc. (Davao Light) og dyutay nga pagkubos sa kinatibuk-ang bayranan sa kuryente karong Septyembre ning tuiga human sa pag-ubos sab sa presyo sa power supply gikan sa Philippine Wholesale Electricity Spot Market (WESM) sa Mindanao.

Kompaniya sa kuryente nga nakabase sa Davao nagpahibawo niadtong Martes, Septyembre 17, 2024, nga ang power rate motiurok og P1.1529 matag kilowatt hour (kWh) nga moresulta sa rate down nga P9.4752 per kWh gikan sa P10.6281 per kWh sa niaging Agosto.

Samtang gi-esplikar sab niini nga ang bayad naglakip sa "final and fourth installments" alang sa gitagi-tagi nga Mayo 2024 nga balayranan gikan sa WESM, isip gimando sa Energy Regulatory Commission (ERC) sa Case 2024-017 MC.

“Even with this additional payment, the rate remained low due to a significant drop in generation charges,” butyag pa sa pahayag.

Sa kasamtangan, bisan sa pag-ubos, nagpahimangno gihapon ang Davao Light sa ilang mga kustomer nga mag-konserba og enerhiya aron nga mapugngan ang taas nga balayranan sa elektrisidad, nga madetermina sa duha ka paagi: "power rates and consumption."

Sumala sa kompaniya, aron nga mamentinar ang ubos nga balayranan, mga panimalay kinahanglan nga mag-"regulate" sa ilang paggamit pinaagi sa pagsusi sa ilang panginahanglan sa enerhiya, pinaagi sa pag-ila kung unsa nga aplayanses ang kanunay nga gigamit ug dunay taas nga "wattage ratings," ug unya pagpakubos sa mga oras o adlaw sa paggamit sa maong butang.

“Even with the rate reduction, Davao Light encourages customers to efficiently and wisely manage energy consumption to avoid high electricity bills,” awhag pahayag sa kompaniya.

Sa niaging bulan ning tuiga, ang nakatampo sa "overall residential rate" sa pagsaka sa "electricity production" gikan sa hydropower plants tungod sa kondisyon sa panahon, kon diin gikuha sa kompaniya ang uban nilang "energy requirements." (David Ezra Francisquete)