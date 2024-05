BFAR-Davao nagpasidaan sa ilegal nga pagpangisda

NAGPAHIMAGNO ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources-Davao Region (BFAR-Davao) ngadto sa publiko batok sa paggamit og makadaut nga substansiya sa pagpangisda kay nakasupak kini sa Republic Act Number 10654, labing nailhan isip Philippine Fisheries Code of 1998.

Sa pahayag nga gipagawas niadtong Abril 30, 2024, gipahimangnoan ang publiko nga ang pagpangisda gamit ang makadaut nga kemikal nga nakasupak sa section 92 sa Philippine Fisheries Code of 1998, nga nagkanayon nga “It shall be unlawful for any person to catch, take or gather or cause to be caught, taken or gathered fish or any fisheries species in the Philippine waters with the use of explosives, noxious or poisonous substances such as sodium cyanide, which will kill, stupefy, disable or render unconscious fish or fishery species.”

Kini human nga ang departamento nakadawat og mga taho niadtong Abril 29 nga duha ka mga indibiduwal kinsa giingong naggamit og makadaut nga kemikal sa kabaybayonan sa Dahican, Mati City, Davao Oriental sa Abril 27.

Nagdili sab ang balaod sa bisan kinsa nga mananagat ug operator og sakayan nga mogamit og eksplosibo ug makadaut o peligrong kemikal sa pagpangisda. Ang kalapasan niini moresulta sa pagpahamtang og multa ug pagkabilanggo. Gipatuman ang maong balaod aron nga protektahan ang mga isda sa dagat ug magarantiya ang malungtarong operasyon sa pagpangisda.

Gidayeg sa BFAR-Davao ang nagpakabana nga molupyo tungod sa pagtaho ngadto sa mga awtoridad sa makaduda nga lihok sa duha ka mga indibiduwal. Ila sab nga gidayeg ang dali nga aksiyon sa Philippine National Police (PNP)-Maritime Police ug ang City Government sa Mati, Davao Oriental, aron kaprotektahan ang kaayohan sa tinubdan sa kadagatan nga maoy gigikanan sa panginabuhi sa Dabawenyos nga nisalig lang sa pangisda.

Kahinumdoman subay sa taho sa City Information Office (Mati-CIO) bahin sa duha ka mga indibiduwal nga giaresto human gidudahan nga nigamit og "cyanide" sa pagpangisda sa baybayon sa Dahican niadtong Abril 27. Mga suspek mao ang 38-anyos nga si Roberto Matuman ug 26-anyos nga si Daril Mangaliwan. Pulos sila molupyo sa Makugihon, Barangay Dahican, Mati City, Davao Oriental. (Rojean Grace Patumbon)