BFAR nagtanyag scholarship sa anak sa mananagat ug IPs

GOOD news gumikan kay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Davao Region (BFAR 11) nagtanyag og scholarship sa upat ka tuig nga degree sa Bachelor of Science in Fisheries alang sa tuig 2025 hangtud sa 2029.

Kini ang gipahibalo sa BFAR 11 ning nakalabay nga Mayo 10, 2024 diin duna kini mga nagkalain-laing mga kategorya.

Nasayran nga bayonet (20) ka mga slots ang maong scholarship nga alang sa mga anak sa mananagat, tulo alang sa mga anak sa fisheries industry leader, ug tulo ka slots alang sa indigenous cultural communities (ICC) o indigenous peoples (IPs)

Ang mga prebilihiyo sa maong programa, libre ang matrikola ug uban pang balayrunon sa tulunghaan gawas sa iyang puy-an nga dormitory, adunay binulan nga madawat og singko mil pesos ug dos mil usab nga allowance alang sa semestral book, tres mil ka pesos alang sa suporta sa pang on-the-job training (OJT), ug lain pang siyete mil alang sa research/thesis/special program support.

Naa sab usa ka libo ug kinyintos alang sa graduation support ug dunay dugang nga madawat kung ang usa ka scholar mamahimong excellent sa iyang academic, kini adunay madawat alang sa Summa Cum Laude - P50,000, Magna Cum Laude - P30,000, Cum Laude - P20,000 ug kung mag-topnotcher sa board exam sa Top 1 - P50,000, Top 2 to 10 - P20,000.

Alang sa mga interesado mamahimo nga e-download ang form o kaha bisitaha ang website sa BFAR 11 pinaagi sa https://region11.bfar.da.gov.ph/fisheries-scholarship.

Puwede sab nga i-submit ang application ug mga documentary requirements sa inyong pinakaduol nga mga siyudad o kaha sa municipal ug Provincial Local Government Unit, BFAR XI Regional Field Offices.

Ang deadline sa pagdawat sa mga application sa Hulyo 30, 2024. Sa dugang kasayoran tawag sa telepono numero 082-286-2982 o kaha magpadala og email sa bfar11.fsp@gmail.com pangitaa si Ms. Reissa Tarazona. (JPC/ETI, PIA-Davao)