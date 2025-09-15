BFP nagpahimangno paggamit og kandila

GUMIKAN suma pa sa kandila, naugdaw ang usa ka panimalay sa Purok Pag-ibig, Barangay Cabantian, Buhangin District, Davao City pasado alas 4:30 sa kaadlawon, Septyember 15, 2025.
Matud ni Joselito Cavan, anak sa tag-iya sa balay, nga napugos sila paggamit og kandila tungod kay walay kuryente sa ilang panimalay. Ang kalayo nisugod sa lamesa nga gibutangan sa kandila diin naglibot ang mga sinina ug plastic nga dali rang nagdilaab.
Paspas ang pagkanit sa kalayo tungod kay ang balay hinimo lamang sa light materials. Sa maong oras, nibiya ang inahan ni Cavan aron mosimba ug wala siya makabantay sa pagkahitabo.
Gani, gilayon usab nga girespondehan sa Bureau of Fire Protection (BFP) ang sunog ug napugngan kini nga dili na mokanit sa ubang panimalay. Walay naangol nga mga residente atol sa insidente apan wala usab nasalbar nga gamit gikan sa panimalay.
Nagpasalamat si Cavan nga luwas ang iyang pamilya apan nanawagan kini sa lokal nga panggamhanan ug sa katawhan nga matabangan sila sa pagpatukod pag-usab sa ilang balay.
Sa laing bahin, mipahimangno ang BFP sa publiko nga magbantay sa paggamit og kandila ug dili kini ibilin nga nagsiga aron malikayan ang susamang sunog. (Jeepy P. Compio)