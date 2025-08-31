Binabaye gipatay, gipaslak sa pantiyon

ATRASO ang gilantaw sa mga awtoridad nga motibo sa pagpatay sa sakop sa lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ) community kon diin napalgan kini nga gipaslak sa pantiyon 4:00 sa hapon, Sabado, Agosto 30, 2025, sa Malagapas Cemetery, Barangay Rosary Heights 10, Cotabato City.
Giila ang biktima nga si Carla Puti, hingkod ang panuigon ug molupyo sa dakbayan sa Cotabato.
Base sa report sa Police Station 2, nakadawat sila og tawag gikan sa caretaker sa sementeryo kalabot sa patay nga lawas sa tawo nga anaa sulod sa bakante nga pantiyon.
Abtik nga nagresponde ang mga pulis ug nakompirma ang patay nga lawas sa tawo.
Sa inisyal nga eksaminasyon, nasayran nga ang biktima nga nigahi na ug nagbatong og grabeng samad sa nawong ug ulo, nga gidudahang gihapak og gahing butang.
Gidugang sa caretaker nga nadiskubrehan niya ang patay nga lawas sa dihang gikuha niya ang iyang gitugway nga binuhing hayop.
Ang patay nga lawas gidala dayon sa Villa Elisa Funeral Homes alang sa tukmang disposasyon.
Gikompirma sab sa kapulisan nga bag-o lang nakagawas sa prisohan si Puti sa giatubang matud pa niini nga kaso.
Sa pikas bahin, blangko pa ang mga awtoridad sa kamatayon sa 79-anyos nga lalaki nga nakaplagang nadugna saa alas 11:05 sa buntag, Sabado, Agosto 30, 2025, sa South Cotabato.
Giila ang biktima nga si Abelardo Plaza, minyo ug molupyo sa Barangay Cannary, Polomolok, South Cotabato.
Mismo ang mga molupyo duol sa sapa sa Aquino Gate, Purok Eustaquio, Brgy. Poblacion, Polomolok maoy nakadiskubre sa patay nga lawas ni Plaza nga abtik nga nitaho sa kapulisan.
Atol nga pagresponde sa mga sakop sa Polomolok Municipal Police Station, ilang nadiskobre mismo ang patay nga lawas ni Plaza.
Gihulagway nga nasangit sa bato ang lawas niini ug nadugta ug gituohan nga naanod sa baha.
Una na nang gipanawagan sa pamilya ang kalit nga pagkahanaw sa biktima. Hinuon padayon pang gisubay sa Polomolok MPS ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon sa biktima. (Edgar E. Fuerzas)