Blinker gipangkompiska sa TEU

SUBAY sa pagpatuman sa Presidential Decree No. 96 kon Declaring Unlawful the Use or Attachment of Sirens, Bells, Whistles, or Similar Gadgets that Exceptionally Loud or Startling Sounds, ang Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Davao City mihimog inspeksyon sa mga establisyemento diin daghang mga illegal blinkers ang gipangtahan adlaw’ng Miyerkules, Abril 17, 2024.

Girumbo sa TEU ang mga establisyemento nga anaa nahimutang sa Quirino Avenue, Dacudao Avenue, Maa ug sa Quimpo Boulevard.

Miihap sa 25 ka mga blinkers ang boluntaryong gi-surrender sa mga namaligya niini samtang 42 sab ka mga blinkers ang gitahan ngadto sa TEU niadtong Martes, Abril 16 human nga gihimo ang susamang operasyon didto sa Quirino Avenue, Leon Garcia, ug Cabaguio Avenue.

Dungan niini mipasalig ang mga namaligya nga dili na sila mag-display ug mamaligya sa maong mga items alang sa pagtuman sa balaud.

Ang nahisgutang mga blinker gi-regulate ang paggamit niini aron dili magamit sa ilegal ug laing mga matang sa katuyoan. (Jeepy P. Compio)