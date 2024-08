Botante giawhag nga pahimuslan ang 'register anywhere' sa Comelec

Giawhag sa Commission on Elections (Comelec) ang mga botante nga mag-edad og 18-anyos sa Mayo 12 pataas nga pahimuslan ang “Register Anywhere” Program nga gitanyag sa ilang buhatan nga nisugod karong tuiga nga motapos sa Agosto 31, 2024.

Isip bisita sa Sayron Ta! Pakigsayod Radio Program sa Philippine Information Agency (PIA) Davao del Norte nga gisibya sa Radio 911, si Comelec-Davao del Norte Information Officer-designate, Atty. Norberto Sinsona Jr., ni-esplikar nga ang gilatag sa Comelec nga "Register Anywhere" sa mga nag-unang kasiyudaran sa tibuok nasud alang sa May 12 National and Local Elections.

Pinaagi niini nga programa, ang botante nga ni-aplay sa Tagum Comelec Office pananglitan, mahimo nang maka-aplay aron makabalhin og boto ngadto sa bisan asang lugar sa Pilipinas. Mahimo sab silang makatransak alang sa "reactivation, and correction" sa ilang mga pangalan.

“Maski asa plano nimo mag-register puwede moadto ka sa Comelec Tagum (for instance). Pwede ka mag-apply any of the usual transactions with Comelec,” tataw niya.

Apan nanawagan si Atty. Sinsona sa mga botante nga pahimuslan kini sa madaling panahon kay nagkaduol na ang Agosto 31, gawas sa naandan nga Comelec registration nga motapos sa Septyembre 30.

Ang sentrong buhatan sa Comelec maoy mag-aproba sa nagtransak nga mga botante nga gihimo pinaagi sa Register Anywhere program, sumala ni Atty. Sinsona. (PIA)