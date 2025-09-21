Botika daska'g tambal

GIBUTYAG sa City Health Office (CHO) sa Dakbayan sa Davao nga ang pagpamalit sa paspas nga mahurot nga tambal sama sa Losartan alang sa Botika ng Bayan (BNB) nagpadayon, kay ang panginahanglan sa maong medisina padayon nga nitaas.
Gisulti ni Gemma Pujanes, hepe sa CHO pharmacy, nga kasagaran makasinati sila og gamay hangtud sa walay estak niining mga paspas nga mahurot nga tambal tungod sa nagkataas nga panginahanglan. Iyang gitampo ang kakuwang niini tungod sa taas nga ihap sa mga senior citizens ug ang naglubo na nga populasyon sa dakbayan.
“Ongoing na ang among, naa name sa part na approved na among purchase order regarding the medicines,” matud niya atol sa ISpeak media forum, Huwebes, Septyembre 18, 2025, sa City Mayor’s Office.
Sukad Hulyo 2025, gitaho sa Office of Senior Citizen Affairs (Osca) nga dunay kinatibuk-ang 197,781 ka narehistro nga senior citizens sa Davao City. Samtang sumala sa Philippine Statistics Authority (PSA) Population 2024 Census of Population, ang Davao City dunay populasyon nga 1.85 milyon.
Dugang pa niini nga human mapalit ang mga medisina, kinahanglan nga ipailawom pa kini sa pagkilatis sa Food and Drug Administration (FDA) aron nga madeterminar sa presensiya ug kalidad sa produkto sa mga tambal nga magseguro sa kaluwasan ug panglawas sa publiko. Ang proseso molungtad og mga tulo ka bulan. Iyang gipahimug-atan nga ang pagkilatis mahinungdanon kaayo aron nga makagarantiya sa kaepektibo sa medisina nga gihatag sa Botika ng Bayan.
Gisulti sab ni Pujanes nga wala silay saktong "timeframe" kung kanus-a ang mga paspas nga mahurot nga tambal mapagawas na sa Botika ng Bayan, kay kini mag-agad sa proseso sa pagpalit.
Iyang gi-esplikar nga ang mga tambal nga kasamtangang gihanyag sa Botika ng Bayan alang sa alta-presyon naglakip sa Amlodipine ug Simvastatin. Duna sab sila Metformin ug mga suplemento sama sa iron, multivitamin syrup, mga tambal alang sa LBM (loose bowel movement), ug Cetirizine drops.
Gitaho sab sa CHO nga nakaserbi sila og gibana-bana nga 555,898 ka kliyente sukad Septyembre 2025 pinaagi sa Botika ng Bayan. Kung ikompara, ang buhatan nakaserbi na og 1,055,251 ka kliyente sa 2024.
Gidasig ni Pujanes kadtong buot nga mopahimulos sa ilang kaugalingon sa libreng tambal gikan sa Botika ng Bayan kinahanglan nga magdala og balido nga resita sa doktor ug ID sa pasyente. Kung ang pasyente dili personal nga makakuha sa tambal, usa ka miyembro sa pamilya puwede nga makakuha sa iyang kabahin pinaagi sa pagpresenta og iyang kaugalingong ID. Alang sa maintenance medication, prescriptions balido lang hangtud sa tulo ka bulan, samtang ang mga prescriptions alang sa antibiotics balido lang pud og pito ka adlaw.
Sa pagkakaron, dunay 14 ka Botika ng Bayan outlets sa Davao City, nahimutang sa mga mosunod: SPMC, CHO Main Office, Daliao, Toril A (duol sa District Hall), Bunawan, Paquibato, Marilog, Buhangin, Sasa, Tomas Claudio, Jacinto, Agdao, ug El Rio. (Rojean Grace G. Patumbon)