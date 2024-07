Buhi human gipatay sa social media

GIPAKLARO ni Senador Christopher Lawrence "Bong" Go nga si kanhi President Rodrigo Duterte buhi taliwala sa gipakatag nga istorya sa online sa iyang kamatayon.

Nag-post ang senador og hulagway sa iyang Facebook page nga nagpakita kang Duterte ug ang iyang common-law wife, Honeylet Avanceña, nga nangaon.

“Alive and eating! ‘Yan ang sagot ni Senator Bong Go sa mga kumakalat na fake news ngayon ukol sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte,” matud sa post sa Facebook page ni Go niadtong Miyerkules sa gabii, Hulyo 17, 2024

Ang pagpatin-aw nahitabo human ang mikatag nga tabi-tabi sa kamatayon ni Duterte nga nikatag sa TikTok ug ubang media platforms.

Ang video sa kanhi presidente naglisud sa paglakaw sa entablado atol sa bag-ohay lang nga Maisug Prayer Rally gisumsuman sab sa online.

Samtang nag-post sab si Duterte sa samang hulagway sa iyang Facebook page, ug nagkanayon nga okey ra siya ug nalingaw sa simpol nga "date night" sa iyang asawa.

“Kamusta man ang tanan? Ok lang ko. Naa lang sa balay ug simple lang ang date night. Daghang salamat sa inyong pag ampo para nako,” suwat niya sa post sa maong adlaw.

Kahinumdoman nga gihimakak sab ni Duterte ang hungihong sa iyang kamatayon atol sa livestream uban ni Go sa Facebook niadtong Hunyo 20, 2024. Matud niya nga maayo ang iyang lawas bisan pa kon 79 anyos na, ug gihimakak sab nga nagkasakit ug tinguha nga mabuhi pa sa dugay nga panahon. (Rojean Grace G. Patumbon)